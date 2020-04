Crean servicio para consultas médicas gratuitas sobre el coronavirus

La plataforma Saludtech instaló un mecanismo de asistencia para que las personas puedan asesorarse con personal médico sobre un eventual contagio

La propagación del Covid-19 ha puesto a prueba el sistema de salud de nuestro país, donde el principal llamado de las autoridades ha sido no asistir a los centros asistenciales y quedarse en sus casas, a menos que sea absolutamente necesario.

A partir de esto es que la plataforma Saludtech, que se dedica a organizar atenciones médicas entre pacientes y doctores, de una forma rápida eliminando la burocracia que esto significa, elaboró un servicio donde personas de todo el país pueden realizar consultas médicas gratuitas a profesionales de área de salud sobre síntomas del Covid-19.

Esto consiste en llenar un formulario en la página saludtech.cl y luego se es derivado a un médico que responderá las dudas de los usuarios.

Una de las personas que utilizó este servicio fue María Elena Perdomo, la cual -dice- lo hizo de pura casualidad. “Mi hijo tenía algunos síntomas y no tenía a quien preguntarle si tenía coronavirus o no. Estaba buscando en internet y encontré esta página. A las pocas horas pude hablar con un médico y me respondió todas las dudas que tenía. Así no tuve que ir a urgencias donde hubiera corrido un riesgo mayor”, afirmó ella.

Un servicio que aporta

Una de las profesionales que participa en este servicio es Françoise Iraçabal, médico anestesióloga de Hospital San Juan de Dios de Los Andes. Para ella este sistema es fundamental debido al colapso de las líneas de ayuda de los centros médicos. “Uno puede ver que hay mucha falta de conocimiento de la gente y por ende mucho temor por contagiarse. Por eso participo de este servicio, porque es algo tan simple como enviar un correo o una videollamada donde se pueden resolver las dudas de las personas. Porque en los medios como Salud Responde están colapsados y no tienen tiempo para atender a las personas”, explica Iraçabal.

Hasta ahora han sido cerca de mil personas las que han llenado estos formularios, según el gerente general de Saludtech, Iván Wolf. “La idea de esto era aprovechar la plataforma que teníamos para que la gente pudiera resolver sus dudas con un tema tan complejo como es el coronavirus, pero que sin embargo no tenían quién lo hiciera. Con este servicio las personas evitan ir a lugares donde se concentra una gran cantidad gente y se pueden quedar en sus casas tranquilas. Hemos tenido una respuesta muy favorable. No pensamos que lo iba a utilizar tanta gente, pero creo que a medida que el virus se vaya expandiendo más usuarios van a utilizarlo”, explico Wolf.