Creando la Guía Patrimonial del Barrio 18 de Septiembre

Por Víctor Hernández, Sociedad de Escritores de Magallanes

¿Qué es y cómo se hace una Guía Patrimonial? ¿Por qué elegir para hacer un trabajo de este tipo un barrio obrero de la ciudad en detrimento de las clásicas y fastuosas mansiones que embellecen, por cierto, el centro de Punta Arenas? Estas interrogantes con toda seguridad fueron analizadas por la secretaría regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para decidir llevar a efecto este trabajo experimental. De acuerdo a las palabras preliminares de la seremi del ramo en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Katherine Ibacache Calderón, que sirven de presentación para este volumen, se especifica: “Entre los ejes de la Política Cultural Regional 2017-2022, documento elaborado de manera participativa y colectiva por diferentes agentes del quehacer ciudadano de Magallanes, figura como propuesta básica y trascendente para la historia y la memoria el Rescate y difusión del Patrimonio Cultural. Más adelante, explica: “Esta Guía Patrimonial del Barrio 18 de Septiembre, que recupera lugares y espacios emblemáticos de este tradicional sector poblacional de la ciudad de Punta Arenas, es una muestra del compromiso institucional y esfuerzo colaborativo por reconocer y dar valor a la vida y relaciones culturales e históricas que subyacen en el tejido comunitario y social de los territorios”.

Dicho de otro modo, fue una decisión de un organismo del Estado, -en este caso el Ministerio de las Culturas- el que decidió impulsar la elaboración de este tomo. Se consideró el impacto que ha tenido en la comunidad las diversas actividades que en los últimos cinco años, se han realizado en este populoso sector que cobija al menos, a diez poblaciones: la iniciática 18 de Septiembre, con sus límites desde calle Francisco Javier de Reina por el norte hasta Ramón Carnicer por el sur; pasaje Rancagua por el este hasta Eusebio Lillo por el oeste; y sus similares de Manuel Rodríguez, Nuevo Horizonte, Independencia y Nueva Independencia; Fermín Roca, 21 de mayo, loteo Ivelic, Carlos Ibáñez y El Pingüino.

Incidencia de algunas iniciativas que han vigorizado al Barrio 18

En septiembre del año 2014 los ministerios de Vivienda y Economía pusieron en práctica una idea del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) que buscaba reactivar la actividad productiva y revalorizar el patrimonio cultural de los barrios del país. En la edición del lunes 4 de julio de 2016, el diario La Tercera en su sección Negocios, firmaba un artículo denominado: “El Fashion Emergency de los barrios comerciales”, en donde la entonces gerente de programas de Sercotec, Cecilia Schroder, afirmaba: “Con la llegada de los malls y los centros comerciales poco a poco los barrios fueron perdiendo su lugar. La vida de barrio en sí se vio muy afectada, las personas dejaron de conectarse con los almacenes, los pequeños comerciantes y sus vecinos”.

Se puso en acción la medida 41 de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento que favoreció en el país a 62 barrios, incluyendo en Punta Arenas, al Barrio 18 de Septiembre. El programa contempló una inversión por parte del Ministerio de Economía de $3.600 millones de pesos para financiar estudios, asistencias técnicas y pasantías, con el propósito de estimular la activación económica de cada barrio. Luego, el Ministerio de Vivienda inyectó hasta 780 millones de pesos en cada uno de estos complejos urbanos para que se comenzaran a ejecutar arreglos estructurales, instalación de luminarias, toldos y letreros. En el caso del barrio 18 de Septiembre, el proyecto fue desarrollado por el arquitecto Alejandro Parada Valencia, quien reunió a 120 locales comerciales, ubicados de preferencia en las arterias más concurridas, en donde se canalizaron importantes modificaciones de infraestructura que ha permitido revitalizar la incesante actividad comercial de los diversos almacenes del barrio 18 de Septiembre. Como corolario de todas estas actividades desplegadas con motivo de Barrios Comerciales, fue la edición de una revista digital diseñada por la artista visual Cristina Furrianca durante el año 2017.

En segundo término, la publicación en octubre de 2016, del texto “Epopeya del Barrio 18 de Septiembre: La Comuna”, enmarcado en una idea presentada por el autor de estas líneas al entonces alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, y materializada por el equipo de la antigua Editorial Municipal, dirigida por el ingeniero Gonzalo Uribe, permitió generar una investigación en terreno de casi un año de duración, con entrevistas a antiguos pobladores, revisión de diarios, periódicos y actas municipales de la época, hasta plasmar un libro de corte histórico y documental que en lo medular, consiguió demostrar tres conceptos esenciales:

a) A través del hallazgo del acta de fundación oficial de la primigenia población del Río de la Mano -bautizada como “18 de Septiembre”-, un 27 de septiembre de 1956, ha posibilitado establecer con certeza el origen y ulterior desarrollo de este vasto y heterogéneo núcleo habitacional. b) La formulación de un acuerdo tripartito entre el gobierno, municipio y pobladores de aquella época para permitir la entrega de sitios habilitados para la construcción de viviendas, despejó la incógnita que se atribuía a este barrio de haberse generado supuestamente, a partir de una toma ilegal de terrenos, y, c) La investigación llevada a cabo evidenció y ratificó la alta capacidad de auto gestión, y organización de los vecinos, al comprobarse la escasa participación de organismos del Estado como de actores y agentes privados, en el proceso de construcción del barrio.

El libro sirvió además, con su compendio de fechas históricas, en un manual para comenzar a crear, mejorar y profundizar en nuevas áreas temáticas. De esta manera, se estrenó en 2018 la obra de teatro “Pobladores” con una particular interpretación de las dramáticas condiciones enfrentadas por los hombres y mujeres, pioneros en la construcción de la población, en los primeros años marcados por el sacrificio individual y el esfuerzo mancomunado. En tanto, este año 2019 un colectivo artístico de adultos mayores se adjudicó un proyecto municipal de apoyo a instituciones comunitarias, Paic, en que tomando como base algunos nombres de personajes descritos en la Epopeya, se abocan a revivirlos a través de la pintura, destacando los principales oficios, muchos de ellos extinguidos, en los cuales, antiguos habitantes del sector se desenvolvieron por espacio de décadas.

El libro también ha contribuido en la planificación que realiza el actual Comité Pro Adelanto, en las distintas actividades que se organizan y ejecutan durante los meses de septiembre y octubre junto a variadas instituciones, para conmemorar las festividades de aniversario del barrio 18. Por de pronto, desde 2016, se realiza cada 27 de septiembre un acto ecuménico en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en donde confluyen los representantes del mundo católico, de las distintas iglesias evangélicas diseminadas en el sector, como asimismo, de la congregación metodista, para orar por el futuro del barrio 18 y de sus habitantes.

Gestación y elaboración de esta Guía Patrimonial

En su reseña del domingo 23 de octubre de 2016, el crítico y comentarista de libros de El Magallanes, Marino Muñoz Agüero, al referirse a la “Epopeya del Barrio 18 de Septiembre: La Comuna” afirmó: “Al igual que el autor de este libro, desde niños nos cautivó la población 18 de Septiembre, o simplemente ‘La 18’. No faltaba el compañero de curso, el amigo o el pariente que vivía en ‘La 18’, en alguna de esas calles que se nombraban por sus números y que para los ‘afuerinos’, constituían uno o más de los tantos misterios de este barrio”.

No cabe duda que ese halo de misterio al que alude Muñoz Agüero es uno de los elementos motivacionales que generó esta Guía, y que el mismo crítico desmenuza en un interesante análisis posterior: “La 18 hoy quiere ser comuna, idea que no nos parece descabellada, pues es un barrio dinámico. De ello da cuenta la renovación etaria de sus habitantes, muchos de quienes hoy viven en ‘La 18’ son hijos o nietos de los vecinos fundadores que, manteniendo las tradiciones de la isla de Chiloé se han quedado en las casas de sus padres o abuelos o han construido la suya en los mismos terrenos. Ellos son los que han tomado la posta de sus antecesores y han mantenido vivos los principios fundacionales del barrio. La autosuficiencia en diversos ámbitos es otra de las características del sector, no es aventurado señalar que para la satisfacción de un amplio abanico de necesidades, un poblador de ‘La 18’, no requiere ir al centro de la ciudad, el número de veces que debe hacerlo un habitante de cualquiera de los otros sectores de Punta Arenas”.

A dichas ideas y observaciones cobraron vigencia también, los comentarios que nos hiciera el destacado narrador chileno Pablo Simonetti, en la venida que hiciera en 2016, cuando en el marco del Tercer Festival Literario del Adulto Mayor en donde vino a presentar su novela “Jardín”, nos manifestaba que “valdría la pena hacer una evaluación que incluyera el análisis del tiempo empleado en la construcción de nuestros principales edificios ubicados en el centro de la ciudad y que representan el orgullo de muchos puntarenenses”. Simonetti reflexionó de la siguiente manera: “El levantamiento de los grandes palacios de la ciudad no demoró más de una década, lo que es impactante y habría sido imposible de efectuar en cualquier parte del mundo si no se hubiera contado con las facilidades, regalías y prebendas que gozaron dos o tres familias que hicieron en muy poco tiempo una fortuna gigantesca en el austro”. Simonetti, que es ingeniero de profesión y master en Economía de la Universidad de Stanford, sacaba cuentas y nos confidenciaba: “Ni la reina Victoria en Gran Bretaña llegó a contar con la libertad de acción que dispusieron los principales capitalistas de la Patagonia”. Pero eso no es todo. A nosotros nos parece que los turistas que llegan al austro suelen fotografiar con asombro las réplicas de los mismos monumentos que por espacio de siglos han visto en Europa. Es como si ellos se preguntaran, ¿Cómo es posible que en el último lugar del planeta haya existido tal nivel de codicia, donde el Estado chileno permitió y dejó a su libre albedrío a unos cuantos privilegiados? Estas fueron algunas de las conclusiones preliminares que enumeramos para crear un marco teórico y dar asidero a una futura Guía Patrimonial para el Barrio 18 de Septiembre.

Sobre ocho ejes se articula la propuesta de la Guía

Reconociendo al elemento de auto construcción como el eje discursivo predominante y la capacidad de auto gestión que caracterizó a los primeros vecinos del sector, decidimos revitalizar el llamado casco histórico fundacional del barrio, o siete primeras calles, numeradas de 1 a 7, que cierra el perímetro de las calles Francisco Javier de Reina por el norte hasta Gaspar Marín, por el sur; con las arterias Mateo de Toro y Zambrano por el este hasta la Avenida Martínez de Aldunate, por el oeste; junto a la antigua y desaparecida plaza General San Martín, en donde se ubican hoy el actual Centro de Salud Familiar 18 de Septiembre; la Primera Comisaría de Carabineros y la Escuela municipal 18 de Septiembre.

Se consiguió identificar más de veinte sitios de interés. Muchos domicilios tuvieron un multipropósito; la casa de Sofía Quenti, por ejemplo, ubicada en calle Martínez de Rozas 0228 sirvió para que sesionara el Comité Pro Adelanto original de la población, organismo constituido por los propios vecinos, que se encargaba de planificar las obras materiales para elevar el precario nivel de vida de los habitantes.

Este Comité definió en el verano de 1953 cuatro tópicos de acción básicos: la construcción de una escuela, la habilitación de un retén y un policlínico; y la erección de un servicio religioso permanente en el lugar. Continuando con ese accionar, incorporamos a la Liga de Fútbol, a la Octava Compañía de Bomberos y a la Biblioteca Pública, instituciones ubicadas en la población Manuel Rodríguez, por su vinculación como entidades societarias que conjugan e interpretan los diferentes intereses de los vecinos.

Mención aparte precisan los pobladores Justo Vargas Soto, histórico dirigente del club “18 de Septiembre”, por su invaluable conocimiento de las actividades y de los cultores de las distintas disciplinas deportivas; como también, al profesor Carlos Levill Paredes por su invaluable contribución escrita y fotográfica.

Del mismo modo, procuramos señalar algunos sitios históricos de indudable interés patrimonial, como la vivienda ubicada en Pérez de Arce esquina Mateo de Toro y Zambrano, construida como Escuela de Emergencia y donde hoy funciona la Junta de Vecinos sector Fiscal Nº20. Aquí se descubrirá una placa que destacará a las principales organizaciones creadas durante las primeras décadas de vida del barrio 18.

Junto al autor de estas páginas, participaron en este noble proyecto Alejandro Parada Valencia, descrito anteriormente por su relación con Barrios Comerciales, que ofició de diseñador y productor de la obra; Andrea Barría Villarroel, encargada de corregir el borrador e ilustrar los contenidos y Pía Ríos Rimenschneider, que prestó una valiosa colaboración al traducir los textos al inglés.

Es la apuesta de esta Guía Patrimonial. Revelar el tesoro humano que se guarda a modo de secreto en modestas fachadas de construcciones erigidas por sus propios moradores para compartirlos como sueños de futuro esparcidos en el austro.