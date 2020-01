Crearán seguro para adultos mayores postrados y anuncian beneficios en el pago de las contribuciones

Descuentos en el transporte público, beneficios en el pago de las contribuciones y la creación de un seguro de dependencia para adultos mayores postrados, fueron los principales anuncios formulados por autoridades nacionales en un encuentro al que asistieron dirigentes de todo el país. En el evento, participó la presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor, Rosa Hernández Klaus, quien valoró los anuncios, pero advierte que se trata de proyectos de ley que deben ser tramitados en el Congreso y que por lo tanto aún no se sabe cómo serán implementados.

Fueron informados de que se creará un seguro de dependencia, que funcionará como un subsidio, que es un monto en dinero que se sumará a las pensiones (alrededor de 60 mil pesos).

En relación al pago de las contribuciones, se consignó que todas las propiedades con un avalúo de hasta 128 millones de pesos y cuyos propietarios perciban un sueldo menor de 660 mil pesos, quedarán excluidos del pago. Se trata de una iniciativa que ya se está aplicando y además se informó que a partir del 1 de julio, los pasajes de los adultos mayores serán un 50% más baratos, en todos los transportes concesionados por el Estado.

Rosa Hernández valoró los anuncios porque en la zona favorecerá a unas 500 personas, en el caso de los postrados. Sin embargo, subrayó, las iniciativas del gobierno “han tenido letra chica y por eso es necesario esperar a ver cómo se implementarán”.

A ello se suma, el alza de las pensiones, sin embargo la dirigenta advierte que no es lo que se esperaba. “Es una ayuda, mínima porque pudo ser más. Son 25 mil pesos. La pensión sigue siendo muy baja ya que los adultos mayores gastan mucho en salud y con este aumento no necesariamente les alcanza para cubrir los fármacos que requieren”, expresó, precisando que quienes están en otra Caja o reciben pensiones con garantía estatal quedaron fuera del aumento. Sostuvo que quienes son Capredena no reciben este apoyo y se les cobran todas las atenciones en salud. Además les descuentan un 9% en salud.