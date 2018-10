– El parlamentario cuestionó al alcalde Claudio Radonich por “farandulizar” la visita presidencial y por perjudicar así a la región.

El senador Carlos Bianchi expresó su profundo malestar en relación a la última visita presidencial y la forma en que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, está manejando la política regional y, en particular, las actividades conmemorativas de los 500 años del paso de Magallanes por el estrecho que lleva su nombre.

Sobre el Plan Magallanes que Piñera anunció afirmando que había sido consultado a cientos de personas y organizaciones sociales y empresariales, Bianchi dijo: “Creo que el Mandatario lo hizo antes que el avión aterrizara en Punta Arenas porque no me explicó cómo se anuncia un plan y que nadie sepa nada de éste”, precisó.

Dijo que éste no es más que un conjunto de proyectos de arrastre que viene de anteriores administraciones y que le llamó la atención que el Presidente no haya conversado de esto ni siquiera con quienes tenían que votar la Ley de Presupuesto. “Lo que además me llama profundamente la atención, y que uno incluso casi podría interpretarlo como un movimiento político oscuro y soterrado, es que desgraciadamente y lo digo con mucha preocupación y de hecho voy a oficiar al gobierno, las inversiones en Ultima Esperanza estén extraordinariamente por debajo de todas las demás en la región. Mientras hablamos de sobre los $200 mil millones para otras comunas, en Natales sólo se ha destinado $23 mil millones, el 15% del resto de las otras inversiones. Pueda que exista alguien que posiblemente quiera que al alcalde de Natales (Fernando Paredes) le vaya mal y por esa razón probablemente entre sus relaciones en el gobierno central ha pedido que se invierta menos en Ultima Esperanza, pero lo que molesta, profundamente, es que por una contienda política entre personas de un mismo gobierno se dañe a la región y a la provincia de Ultima Esperanza”, precisó.

Sobre los 500 años, dijo: “Hay una persona en particular que ha querido figurar en todos los actos de los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes. Este es un hito de toda la región y no de una determinada comuna. Esto debió haber sido un acto liderado por la primera autoridad regional y llamó poderosamente la atención que la intendenta incluso desconocía parte del programa del Presidente. Quiero recordar que en un Estado unitario quien representa al Presidente de la República en una región son los intendentes y no los alcaldes. El tomar un protagonismo exacerbado, el intentar quedarse con esta figuración la verdad es que no contribuye en nada a lo que de manera seria, responsable hay que llevar adelante”, subrayó.

El senador manifestó que le molestaba profundamente que se haya desaprovechado la visita del Presidente. “Es perjudicial para todos que un alcalde en particular se arrogara todos los actos, se apoderó del todo y no dejó que el gobierno, el Consejo Regional, la intendencia tomaran el liderazgo de esto. Lo que hizo fue “farandulizar” y darle una menor cuantía a la visita presidencial, porque lo que espera la región, por ejemplo, es saber si el próximo año, con la nueva tarificación del gas, éste va a subir o no, siendo que todo indica que así va a ser. Esto pasó a ser un mero espectáculo, un show artístico, pasó a ser una cosa totalmente mediática que entorpece y perjudica a nuestra propia región. Se desaprovechó la visita del Canciller Roberto Ampuero, tanto es así que el lunes tuve que ir hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar el tema de Campos de Hielo Sur y el tema Antártico”, recalcó.

Rostro 500 años

Respecto de las figuras que han venido, el parlamentario señaló que no le parecía que Radonich haya nombrado, de una manera totalmente inconsulta con la región, concejales y consejeros regionales, a Francisco Saavedra como rostro de esta celebración, sin querer cuestionar sus capacidades profesionales.

“A mí lo que me preocupa es que me entero y me gustaría saber si eso es verdad o no, que para venir a Punta Arenas a animar se le cancelan $4.500.000. El alcalde ha pedido que esto lo paguen dos empresas privadas y una que tiene relación con la propia municipalidad que es Aguas Magallanes. Me gustaría saber si esto es cierto porque, de ser así, no nos olvidemos que el municipio maneja los subsidios y esa situación incluso podría ser observada por la Contraloría”, puntualizó.