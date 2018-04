Vitalia González

El miércoles se cumplió un mes del inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera y su administración sigue enfrentando un complejo escenario para instalar a sus equipos de trabajo a lo largo y ancho del país. Un tema que preocupa al Ejecutivo y que fue abordado durante la primera jornada de trabajo de los intendentes en La Moneda.

La instalación se ha visto dificultada, en primer lugar, porque muchos directores de servicios, jefes de gabinete y asesores no han puesto sus cargos a disposición para que asuman las nuevas autoridades con sus equipos de confianza. En la región, el recambio también ha sido lento y apenas alcanza el 17%, ya que de los 150 cargos sólo 25 han podido ser ocupados.

Yanira Lara señaló que los cargos de directores de servicio son de confianza independientemente que los nombramientos se hayan realizado por el Sistema de Alta Dirección Pública. “El anterior gobierno hizo algunas modificaciones en el sistema ADP y éstas entrampan el buen funcionamiento y la rapidez con la cual nos podemos instalar. Si bien es cierto ha costado instalar el gobierno del Presidente Piñera, aún estamos dentro de los plazos normales, porque, en general, todo cambio de gobierno se demora aproximadamente dos meses en este proceso. Se ve un poco más lento sobre todo porque no podemos tener directores interinos y tenemos que esperar que los directores que están por ADP puedan renunciar por voluntad propia, porque no están dentro de los principios o no tienen afinidad con el programa de gobierno de Sebastián Piñera. El otro punto muy importante es que los directores regionales son nombrados por los directores nacionales, entonces a medida que va ocurriendo esto se va haciendo una bajada regional. Actualmente, hay jefes de gabinete que todavía no salen del gobierno, éstos son cargos de confianza y deberían dar un paso al costado. Creo que las personas están priorizando el bolsillo más que sus ideologías o poder ser más transparentes con la ciudadanía que igual espera y todos esperamos que este gobierno repunte económicamente a la Región de Magallanes y que tengamos más posibilidades de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y para eso necesitamos gente de confianza”, sentenció.

Los cambios en la ley

En octubre de 2016, la ex Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública.

Esta extiende el sistema de ADP a nuevas instituciones elevando a 125 el número de servicios adscritos y a 1.089 la cantidad de cargos que ingresan a este mecanismo de selección de personal.

La ley reduce el impacto de los cambios de gobierno a través de la eliminación de la figura de los altos directivos transitorios y provisionales (TYP), reemplazándolos por los subrogantes legales; además faculta a los Presidentes de la República para nombrar directamente hasta 12 altos directivos públicos de primer nivel jerárquico y permite suspender la obligación de concursar cargos vacantes durante los últimos 8 meses de un gobierno.

También faculta al Consejo de Alta Dirección Pública para citar a los subsecretarios y jefes de servicio a informar confidencialmente sobre cumplimiento de Convenios de Desempeño y motivos de desvinculaciones.

La ley también otorga nuevas funciones al Servicio Civil, entre otras, en materia de empleo público y gestión de personas en el Estado, pudiendo impartir directrices y ejercer tareas de coordinación y supervisión en ministerios y servicios.