Crisis financiera de la Cormupa, el deporte escolar y el proceso eleccionario marcaron el 2017

La llegada de Claudio Radonich a la alcaldía de Punta Arenas, si bien se produjo en diciembre de 2016, fue realmente este año en que inició su trabajo, que estuvo marcado por el descubrimiento del enorme déficit financiero que se encontraba en la Corporación Municipal. Ya en enero, se anunció el despido de 166 funcionarios, de los cuales 62 se desempeñaban en el área de educación y 104 en salud, producto de un déficit que alcanzaba ya en ese entonces a 14 mil millones de pesos, iniciándose las negociaciones al interior del Concejo para inyectar recursos a la entidad.

Con el inicio del año escolar en medio de la incertidumbre, en mayo comenzó a analizarse la posibilidad de fusionar establecimientos y despedir funcionarios y docentes, a fin de aminorar la deuda. En ese mes, el diputado Juan Morano sugirió presentar un plan de reducción de gastos al Ministerio de Educación.

En ese contexto, a fines de mayo se anunció la formalización de la ex secretaria de la Cormupa, Cristina Susi, imputada por el delito de apropiación de cotizaciones previsionales. Y el mes siguiente, se sumaron los nombres de otro ex secretario de la Corporación, Hugo Bizama; el asesor jurídico, Hermes Hein; el ex jefe de planificación, Gonzalo Pumarino y de la ex jefa de finanzas, Katherine Urtubia.

Sin embargo, en julio, la administración de Radonich sufrió un duro revés en tribunales, puesto que el municipio fue condenado a pagar más de 100 millones de pesos a nueve ex funcionarios desvinculados en diciembre de 2016.

La crisis comenzó a intensificarse durante las vacaciones de invierno, ya que antes del reinicio de las clases, 21 establecimientos educacionales se encontraban sin luz ni gas, debido a que las empresas Edelmag y Gasco cortaron los servicios, producto de una deuda por 430 millones de pesos, situación que llevó al alcalde Radonich a pedir al intendente Jorge Flies que el gobierno inyectara recursos para hacer frente a la crisis. Pese a ello, las clases pudieron reanudarse, aunque siempre en medio de la incertidumbre.

El pago de cotizaciones y liberación de recursos del Ministerio de Educación, que permitieron pagar los sueldos de los profesores, a fines de septiembre, auguraban un cierre de año más tranquilo para la Cormupa.

Pero no fue así, el Colegio de Profesores iniciaron una ofensiva contra la administración municipal, acusándola de cancelar solamente los sueldos líquidos, obviando el pago de sus cotizaciones previsionales. Los docentes llegaron a irrumpir en sesiones del Concejo para manifestar su descontento y exigir soluciones. La crisis hizo que los profesores iniciaran huelgas de brazos caídos durante las mañanas y protagonizaran marchas. Finalmente, se llegó a un acuerdo en noviembre, mes en que se anunció el despido de 286 funcionarios, tras la presentación del Plan de Desarrollo de la Educación Municipal, Padem, 2018, y que fue aprobado por el Concejo, bajo el argumento que representaría un ahorro de más $ 1.300 millones para la Corporación.

El deporte femenino protagonista

Las mujeres fueron las grandes ganadoras en el deporte a nivel regional, puntualmente en básquetbol, con el equipo del Colegio Charles Darwin, que ganó los Juegos Deportivos Escolares en Santiago, y el Sudamericano escolar, realizado en Cochabamba, Bolivia. El representativo dirigido por Felipe Yutronic aportó además, dos figuras para la Selección Chilena sub 14: Bárbara Torres y Valentina Ojeda, quienes aportaron para que la Roja cestera de la categoría se consagrara como campeona sudamericana, tras vencer a Brasil.

Y en este recuento, lo realizado por la lanzadora de bala, Macarena Cárdenas Muñoz, también comienza a ocupar un lugar en la historia. Tres medallas de oro consecutivas a nivel sudamericano, la última en Cochabamba, hacen que esta natalina tenga proyecciones insospechadas en el deporte nacional.

Finalmente, también hay que destacar lo hecho por Katherine Low, que se convirtió en doble campeona iberoamericana de tenis de mesa.

Piñera y el triunfo de la derecha

Si bien Magallanes y Aysén fueron las únicas regiones en las que no se impuso en la segunda vuelta, el regreso de Sebastián Piñera a La Moneda a partir de este año, consolida los triunfos que ha obtenido la derecha. Puntualmente, en Punta Arenas, el alcalde Claudio Radonich se convirtió en uno de los principales impulsores de la campaña de Chile Vamos, acompañado de la concejala María Teresa Castañón y el sempiterno Vicente Karelovic. Este trabajo con la comunidad llevó también al triunfo en las elecciones parlamentarias a Sandra Amar, quien fue electa diputada con un 12,7%.

Otro triunfo para la derecha lo representó la elección, como primera mayoría, de Alejandro Kusanovic, en el Consejo Regional, donde estará acompañado por otros representantes de la derecha, como Antonio Ríspoli y Roxana Gallardo.

Sin embargo, la derecha no tuvo mayoría completa en la región, ya que en las elecciones parlamentarias, el triunfador fue el diputado Gabriel Boric, que logró la reelección con 35,13%. Otro que se convirtió en parlamentario fue Karim Bianchi, con 7,38%.