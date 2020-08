Cristián Reveco, jefe del Area de Educación de la Cormupa: “El tiempo de conexión no lo vamos a extender más de tres horas por día”

Aunque no se notará, hoy formalmente se iniciará el segundo semestre en la educación pública, en un año escolar que nadie imaginó vivir y donde todos los involucrados en la educación tuvieron que adaptarse a un nuevo sistema, clases online y olvidarse de las actividades propias de los establecimientos. Dentro de las limitaciones del sistema público, la Corporación Municipal de Punta Arenas ha tratado de salir adelante, aunque con cuestionamientos, que apuntan a las clases online a las que no todos los estudiantes tienen acceso; o de parte del Colegio de Profesores, en permanente conflicto con el organismo y que ahora llama a no firmar un protocolo de teletrabajo que emanó desde la Cormupa.

El jefe del Area de Educación del organismo municipal, Cristián Reveco sale al paso de algunas de estas inquietudes, explicando cómo se organizaron desde que comenzó la emergencia sanitaria y del balance que realizaron sobre este inusual primer semestre. “El miércoles, jueves y viernes de la semana pasada le solicitamos a los establecimientos que desarrollaran una jornada de reflexión sobre el cierre del primer semestre, y con estos elementos que vamos a poder contar desde el lunes (hoy) y sacar algunas reflexiones más importantes, pero lo que se refleja y se refrenda a través de los apoderados, es una opinión muy positiva respecto de sus establecimientos. Todas las escuelas han hecho un esfuerzo importante para que los profesores puedan tener las herramientas, hemos hecho un préstamo en comodato de 113 computadores para los docentes, con el fin de que puedan impartir las clases, y la adquisición de una plataforma única, un classroom donde los estudiantes puedan descargar sus materiales y para que tengan la posibilidad de asistir a clases virtuales”, partió explicando Reveco sobre este balance preliminar y el inicio del segundo semestre, que finalizará, preliminarmente, el 23 de diciembre.

Sobre cómo es la coordinación al interior de la Cormupa para vigilar que las clases efectivamente se realicen, Reveco indicó que “hay un elemento que son los objetivos del aprendizaje. Instruimos que cada establecimiento debía tener la planificación de objetivos que se relacionaran con actividades puntuales y que indicaran cómo se hacía el seguimiento, y eso ha sido reportado en un régimen quincenal a la Corporación Municipal. Sobre ese punto puedo indicar que los establecimientos sí están desarrollando actividades específicamente en el régimen de trabajo, que es parte de la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los directivos del establecimiento, para hacer estos seguimientos, de los cuales informaron que están constantemente entregando reportes en las reuniones que se realizan con los apoderados. Lo que hemos recibido por parte de los apoderados es que los docentes han hecho diferentes actividades, han ido variando, justamente para lograr que los estudiantes reciban en materia de contenido”.

Conectividad y virtualidad

En cuanto a la conectividad, indicó que la realidad varía en cada establecimiento, pero que desde este segundo semestre “se priorizaron los objetivos en todas las asignaturas, desde el nivel de transición hasta cuarto medio, y que permite que la materia pueda ser abordada con mayor facilidad y al mismo tiempo, es más reducida la cantidad de objetivos y que permite trabajar mejor las habilidades. Es importante recalcar que el tiempo de conexión no lo vamos a extender más de tres horas al día; creemos que es importante llegar a los alumnos, para que puedan interactuar, pero hay que atender el hecho que un excesivo contacto con una pantalla de cualquier tipo de dispositivo afecta la calidad visual de nuestros alumnos. Por eso, queremos que ese tiempo, esas tres horas, se aprovechen en virtud de cómo está planificado el establecimiento, respetando la autonomía y el sello de cada uno, y a su vez, las clases que no se puedan desarrollar en línea, inmediatamente se homologan a un sistema de carpeta o portafolio, con el apoyo de las familias, y con cápsulas o mensajes de voz, para darle retroalimentación a los estudiantes”.

En ese sentido, las evaluaciones para este segundo semestre se informó a las familias “que vamos a aplicar una evaluación formativa, que mida el desarrollo de las habilidades del estudiante para llegar al resultado final y eso se trabaja con proyectos; es más amplio y brinda la oportunidad de vincular diferentes asignaturas para que juntas se planifiquen. Como nos interesa apoyar el desarrollo de los estudiantes y que es parte del Decreto 67 de 2018, que habla ya en referencia a que los alumnos no necesariamente requieren notas sino un concepto que defina cómo desarrolló sus habilidades para llegar a un resultado, nos permitirá hacia el final del segundo semestre, contar con una evaluación formativa, para que los estudiantes puedan dar cierre y que atiende una necesidad planteada por los estudiantes”, explicó Reveco, y “en caso que surja una eventualidad de que haya una solicitud de parte del Mineduc, que señale que tiene que existir algún tipo de calificación, lo haremos de una forma más amigable para las familias”.

Proyección en matrículas

La realidad de este año hará variar lo que se espera para 2021. Mucho movimiento de estudiantes habrá entre un sistema y otro, por temas de falta de recursos económicos. Esta coyuntura podría ser beneficiosa para aumentar la matrícula en los establecimientos municipales. “Los flujos observados no representan un desafío o una dificultad para nosotros. Hemos tenido estudiantes que han sido matriculados en establecimientos municipales que han llegado de particulares subvencionados y es una tendencia observada en muchos establecimientos de la Corporación”, indicó Reveco.

En esa línea, destaca los cambios y mejoras que han tenido los establecimientos, con inversiones en infraestructura en 2018, beneficios importantes para los liceos técnicos profesionales, “que tienen porcentajes sobre el 80% de empleabilidad, lo que le da garantía a las personas, y por lo mismo, liceos como el Luis Alberto Barrera o el Liceo Sara Braun, que han dispuesto un despliegue importante de esfuerzo y gestión, que refleja que el sello se vuelve a fortalecer”.

Conflicto con el Magisterio

Un tema que siempre está presente en la Corporación son los conflictos con el Colegio de Profesores, que la semana pasada llamaron a los docentes a no firmar un anexo de teletrabajo en sus contratos, establecido desde la Cormupa, y que critican, no ha sido consensuado. Al respecto, Reveco, indica que “ese instrumento es de conocimiento de los profesores a través de su gremio, Colegio de Profesores, sindicato de trabajadores y asistentes. Nos dimos el tiempo de conversar con ellos, explicarles cuáles eran los elementos. Se trabajó frente a la propuesta de los concejales y atendimos muchos puntos de las dudas que podrían tener. Frente a eso, el instrumento que se está solicitando que se firme, ha sido trabajado con los representantes de los establecimientos, que además, poseen las copias respectivas de lo que acordamos y cómo quedó definido, con mucho tiempo de antelación”.

Reveco defendió este anexo, señalando “los elementos de protección que brinda a nuestros docentes. Lamentablemente han ocurrido accidentes en el hogar y lo que queremos es brindar la mayor protección posible para que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones. Hemos hecho también un esfuerzo de brindar un bono proporcional de 30 mil pesos mensuales a contar de agosto, que pueda sopesar parte del gasto que han debido afrontar para desarrollar sus clases. También, a través de una resolución interna de la Corporación hemos dispuesto límites para las conexiones, de máximo tres horas, lo que les permitirá tener sus actividades con mayor normalidad. Desconozco si el Colegio de Profesores ha pensado en alguna alternativa para los profesores que se nieguen a firmar o para las compensaciones. El llamado es a la sensatez y a la comunicación con el Colegio de Profesores. Ellos participaron en una reunión que se extendió por más de cinco horas y otras más que fueron extensas, y que no quieran reconocer que han contribuido es una responsabilidad directa de quien emite esas opiniones”, finalizó.