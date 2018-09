Critican hermetismo de la intendenta y aseguran que gobierno debiera estar mejor preparado en materia comunicacional

“No estoy autorizado”, “No va a referirse al tema”, “Pregúntenle a la seremi de gobierno”, “Si le preguntan de otro tema, se corta la entrevista”, todas estas son frases recurrentes en el último tiempo en la intendencia y en esferas del gobierno regional y que resumen, en parte, cuán difícil está resultando para los medios de comunicación de Magallanes tener acceso a la fuente y recabar la información desde los servicios públicos.

La labor del periodista siempre ha sido informar y servir de nexo entre las autoridades y la comunidad, tarea que se ha visto seriamente dificultada por las jefaturas del gobierno regional, principalmente desde la designación de la nueva intendenta María Teresa Castañón, el 11 de julio pasado, ocasión en que se argumentó que con este cambio se quería dar un perfil más político a la gestión regional de cara a las próximas elecciones de gobernador regional.

La nueva autoridad, por estos días, permanece en el más férreo hermetismo desde su regreso de Santiago, generando pautas con temas más bien de corte propagandístico y evitando referirse a temas de interés y contingencia regionales que, finalmente, son los que le importan a la gente.

Whatsapp, el vocero

La situación ha llegado a tal punto que el grupo de whatsapp de los periodistas que cubren la intendencia ha sido el canal usado por La Moneda chica para entregar pautas, convocar a la prensa y, ante el mutismo gubernamental, difundir algunos comunicados y material gráfico y audiovisual de las actividades oficiales, es decir, se está abusando de una comunicación vertical, en desmedro de la libertad de prensa.

Para el periodista, es fundamental el contacto personal con sus fuentes para conocerlas, recabar información veraz e interpelar a las jefaturas de turno en aquellas materias que son relevantes para la comunidad.

¿La autoridad responde por el whatsapp a los periodistas? Al final, quien entrega alguna versión termina siendo el operador de turno de esta red social, existiendo la incógnita de si esto es en sí mismo una respuesta formal.

Critican secretismo

El periodista y jefe del área de Prensa de ITV, Marcelo Pérez, señaló que, efectivamente, hay un problema en las comunicaciones del gobierno. “Cuesta acceder a las principales autoridades, cuesta plantearles temas y nos ha pasado también que nos han dado respuestas que, a todas luces, están equivocadas o se nota que no hay suficiente conocimiento o preparación como lo expresé a través de mi cuenta de Twitter hace unos días atrás”, precisó.

El tuit aludido es

el siguiente:

Marcelo Pérez Gómez‏ @marceloperezg 28 ago.

Más

“Curioso lo de hoy: un seremi (autoridad política) se niega a responder una pregunta de contingencia; otra seremi queda muda ante una pregunta de su ámbito de competencia; y otra responde mal dando por aprobado algo que no lo está. Mal las comunicaciones del gobierno en Magallanes”.

Pérez agregó que, como periodista, considera que todo esto es una situación lamentable, ya que el gobierno debiera estar muy bien preparado en materia comunicacional porque es su obligación. “Ellos no están regalando nada a un medio, sino que deben responderle a la comunidad, independiente de lo que quieran decir y, evidentemente, yo percibo un problema en eso. Hay materias que son de interés. Un ejemplo de esto es que para hacer una nota sobre el feriado del 21 de septiembre nos costó, por lo menos, dos semanas y recién la obtuvimos el jueves”, puntualizó.

Por su parte, el reportero de Radio Antártica, José Marihueico, indicó que era lamentable el silencio y secretismo por parte de la primera autoridad regional y que, por primera vez desde que le tocaba cubrir este sector, observaba las puertas cerradas en las oficinas. “Creo que ésta no es la nueva forma de gobernar que se dijo durante la campaña. Otro punto relevante es que siempre hemos sido regionalistas y hoy el centralismo se observa más que nunca, ya que no se hace nada si es que el Presidente Piñera lo sepa. Por ejemplo, actualmente se maneja una cartera de 96 proyectos priorizados, de los cuales 53 tendrán financiamiento durante esta administración, pero éstos están escondidos en un baúl bajo siete llaves. A mí no me gusta la forma que están utilizando para comunicar, pero, en fin, es su manera de trabajar, pero yo no la comparto”, apuntó.

Marihueico agregó que junto con otros periodistas hace dos semanas estaba tratando de entrevistar a Castañón sobre temas de interés regional, pero eso hasta ahora no ha sido posible. “Además, la intendenta dijo en nuestra radio que debía salir un 20% de funcionarios públicos. Más que un error comunicacional, yo pienso que habló con mucha franqueza, porque porcentualmente esas cifras se están dando”.

Finalmente, manifestó que le daba la impresión de que ella se había demorado mucho en su propia instalación y que había temas que obviamente no manejaba. “Por ejemplo, es impresentable, desde mi punto de vista, que no haya priorizado proyectos con el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), tanto en cultura, deportes, social, como proyectos de interés regional, porque eso generalmente lo hacen los intendentes y en esta oportunidad le dio esa facultad a los Cores y, como dijo Miguel Sierpe, hay que ver si esto es legal o no. Es lamentable que cada vez que viaja a Santiago no se sepa nada de su agenda y que tengamos que enterarnos a través de terceras personas cuando llega a la ciudad y que, cuando tratamos de obtener una respuesta de su viaje, se mantengan las puertas cerradas”, recriminó.

“Hasta Matheson, con todo lo parco que era, respondía las preguntas que le formulábamos”, comentó con cierta añoranza un periodista que salía de la intendencia sin haber podido obtener una reacción de la intendenta sobre una materia de interés regional.

Sin celulares

Pero, el disgusto transversal que evidencian los periodistas también tiene su correspondiente al interior del gobierno regional y de la coalición de Chile Vamos.

Varios consejeros regionales han resentido que no se les considere en los actos y decisiones oficiales, incluidos los del sector gobernante.

“El gobierno está como paralizado”, se comenta cuando se consulta cómo van las cosas.

Igualmente, no cayó muy bien la actitud con la cual la intendenta presidió una reunión con su gabinete en la que exigió que los concurrentes dejaran sus celulares fuera de la sala, emulando al Presidente Piñera en una de sus reuniones ministeriales.

Allí, habría buscado desterrar un fuerte rumor que ha circulado en las últimas semanas, enfrentando derechamente esta versión y, obviamente, desestimándola.