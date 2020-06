Cuando las clases son offline: la realidad de los estudiantes sin internet o computador

Internet está tan presente en nuestras vidas que para los mayores de treinta años parece imposible la vida sin estar conectado a la red. Prácticamente no hay actividad hoy en día que no dependa o esté desconectada del ciberespacio. Por eso, con el advenimiento de la pandemia del Covid-19 y la consecuente suspensión de las clases presenciales, surgió la web como la gran solución: Zoom, classroom, plataformas digitales, clases online, fueron algunos de los términos que se pusieron de moda.

Pero ¿qué pasaba con aquellos estudiantes sin acceso a internet o sin computador? ¿O sin siquiera tener un smartphone con conexión, por último, para mirar Instagram? ¿Existen? Claro que existen. El tema es que, pocos son quienes reconocen estar offline, fuera del sistema. Es un símbolo de pobreza. Y por eso, cuesta encontrarlos.

Sin embargo, para los padres e incluso abuelos, es más natural vivir sin Internet. Pero llegado el momento de querer ayudar a los chicos con las tareas, surge el problema: googléalo o búscalo en Google y el abismo generacional se ensancha.

Es lo que vive Sonia Huili Mansilla, que está a cargo de su nieto, Bastián Muñoz, que cursa quinto básico en la Escuela Patagonia. “Ha sido complicado porque estoy en una casa semiconstruida, y muchas falencias, no tengo internet ni nada y todas las actividades se hacen online. He conseguido todas las fichas escolares en el colegio, la misma profesora ha tenido la voluntad de acercarme las guías, me dice ‘tal día venga a buscarlas’, pero creo que no solamente yo, hay muchas más personas que deben tener este problema”, reflexionó.

En su caso, “una con suerte se puede comunicar, no tengo los medios económicos para tener ni siquiera internet en el celular; mis hijos a veces me cargan en el teléfono. Tengo tres hijos que no están conmigo y por eso ha sido complicado. A veces uno tampoco lo puede ayudar, porque del tiempo que dejé de estudiar, hay muchas cosas nuevas cuyas respuestas se encuentran todas online”, lamentó. “Todos dicen búsquenlo en el portal tanto, como que fuera lo más normal del mundo y para todo el mundo no es normal”, reitera. Es más, en su casa la televisión sólo tiene acceso a los canales nacionales.

Agradece

Por eso, agradece la disposición de las profesoras de la Escuela Patagonia, que les han impreso el mate-

rial para el pequeño Bastián, que muchas veces cuestiona el hecho de no contar con Internet, al ver que la mayoría de sus compañeros tienen. Eso frustra a su abuela, “en el sentido de que una no puede darle todos los medios al niño, para mí es chocante, porque cuando hace sus guías me dice ‘búscalo en Internet’ y qué le voy a decir. Ellos no entienden la parte económica, y le digo ‘hijo, por qué no entiendes, si no te voy a estar explicando con piedritas’, y me queda mirando, el pobre. Tengo una pensión de viudez, que es una miseria, mi jubilación de cuando trabajé, pero con las dos jubilaciones no alcanzo a tener 200 mil pesos”, ejemplificó.

Una realidad levemente diferente vive Paz Ulloa madre de tres hijas: una está haciendo su práctica, Carolina Soto; otra tiene 14 años, Daniela Soto y va en Insafa y la menor, Javiera Soto, cursa quinto básico, en la Escuela Patagonia. Las tres deben compartir computador para sus actividades. “La del medio, en las mañanas hacen video llamadas y a la vez mandan tareas, y las otras dos tienen que esperar que las haga, las envíe y ahí la más chica puede ocupar el computador, para después pasárselo a la más grande. A la del medio le dan tareas todos los días y le ponen horario”, contó la mamá.

Para Javiera, la más pequeña ha sido doblemente complicado, porque, aunque tienen internet y un computador, no cuentan con impresora para poder trabajar en sus guías. “Le han enviado trabajos de matemática, en historia, mapas; en lenguaje, igual. Ella no ha tenido clases online, creo que estaban pensando en hacerlas, pero la verdad son varios los niños que no cuentan con computador o uno para tres o cuatro niños”.

Ulloa confiesa que todo este periodo de confinamiento ha afectado psicológicamente a sus hijas, notando un aumento de la ansiedad en ellas, “han llegado a llorar, les ha costado harto”.

Colegios que toman medidas

En algunos establecimientos, como el Liceo Sara Braun, buscaron una forma de subsanar este problema para sus estudiantes, creando un convenio con la empresa Claro, que donó 100 chips de conexión que, en palabras del supervisor de la compañía, Víctor Villar, consiste en “una carga inicial una vez activado y con las primeras recargas viene una promoción especial, de 5 gigas más 300 minutos para que puedan ocupar por 15 días. Después hay que seguir recargando para continuar comunicándose. Tienen la opción de, una vez que recarguen, poder comprar paquetes a través de la plataforma prepago, para que puedan seguir navegando. Estos paquetes son de minutos, datos y de mensajes de texto”.

Para el director del Liceo Sara Braun, Néstor Ríos, “en esta etapa que nos tiene a todos encerrados en lo social, pero que también impacta a los liceos y centros educativos del país, se ha hecho obligatorio que nos comuniquemos a través de Internet. Entendiendo la realidad de muchas de nuestras familias, que también han sido afectadas por la falta de trabajo, hemos encontrado una alianza con Claro, que nos ha apoyado con la entrega de estos 100 chips para nuestros estudiantes. Esta es una primera etapa, con la idea que sea permanente. Nos alegramos por nuestros estudiantes, porque el propósito es que ellos no pierdan la conexión con su colegio y así puedan seguir recibiendo la información que permita mejorar sus aprendizajes”.

De acuerdo a los catastros que realizaron en el Liceo Sara Braun, cerca de 30 estudiantes no contaban con acceso a Internet, “ya sea por ubicación geográfica, o por situaciones económicas. En ese sentido, les hemos facilitado computadores del colegio y otros, teniéndolos, no contaban con internet, y aquí aparece este gesto de Claro, que hace que puedan acceder a la información que el colegio les envía”, finalizó Ríos.

La donación fue agradecida por la representante del Centro de Padres, Carolina Olivares, pues “hay muchos chiquillos que no tienen internet en sus casas y es una gran ayuda para ellos, así que estamos muy contentos”.

Algunos estudiantes presentes en esta entrega, expresaron su alivio. Verena Muñoz, de segundo medio, comentó: “Tengo computador y celular, pero no internet en mi casa. Y esto es un gran apoyo, porque no tengo cómo mandar mis tareas ni tampoco ver si me han enviado. Hasta ahora, tenía que esperar a que llegaran mis padres del trabajo, en la noche, para que me compartieran internet para descargar la tarea y al otro día, empezar a hacerla y entregarla”.

Más escuetos fueron Katy Perón y Sebastián Castillo. “Yo tenía computador, pero no internet. Le pedía internet a mi mamá para enviar los trabajos. Costaba a veces”, reconoció la estudiante, mientras que su compañero tuvo un poco más de suerte, porque contó que “no tenía internet, solamente datos, y mi mamá contrató un plan de 35 GB para que pueda trabajar”.

Pero no todos tienen esta posibilidad, y menos son dados a confesarla, como queda comprobado en la gran cantidad de padres que se negaron a que sus hijos cuenten sus testimonios de lo que es vivir sin internet en pleno 2020.