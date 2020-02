Cuando Punta Arenas fue campeón nacional de fútbol amateur (1980 y 2008)

Por Víctor Hernández

Sociedad de Escritores de Magallanes

Escribo la crónica para este domingo pensando en la importante justa deportiva que tendrá a Punta Arenas como anfitrión de dieciséis selecciones, que venidas al austro desde distintos lugares de nuestra patria animarán una sana competencia futbolística que con toda seguridad, mantendrá a buena parte de los habitantes de nuestra región, pendientes y expectantes de las alternativas y del desarrollo de este torneo.

Confieso además, que distintos acontecimientos me motivaron a reseñar este documento. En primer lugar, los incontables amigos futboleros que tengo y con quienes departo diariamente; también, el afecto y el reconocimiento que despiertan en mi persona antiguos deportistas, muchos de ellos, perdidos en el tiempo y en el olvido, que jamás han sido objeto de algún tributo de ninguna índole. En este sentido, pienso y extiendo este sentimiento hacia antiguos dirigentes -la mayoría de ellos fallecidos y otros que sobreviven a dolorosas enfermedades como Justo Vargas del “18 de Septiembre” y José Uribe del “Titán”, a quienes dedico este humilde relato- que sin disponer ni de la infraestructura ni de los recursos económicos que existen hoy, fueron capaces de organizar grandes fiestas deportivas en la Patagonia cuyos eventos magníficos aún perduran en la mente y en el corazón de miles de aficionados magallánicos. Y por supuesto, se viene a mi mente el recuerdo emocionado y la figura de mi padre, un entusiasta admirador de la práctica y de los valores que entrega el deporte, quien desde niño me inculcó e incentivó en el conocimiento de distintas disciplinas y me aconsejaba diciéndome: “Lo importante es competir y aprender a saber ganar y también, a perder”.

Por de pronto, en el recuerdo de mi infancia aparece mi hogar lleno de diarios, periódicos y revistas especializadas en fútbol. Leía con avidez las ediciones de “Estadio”, “Gol y Gol”, “Deporte Total”, “El Gráfico” y el suplemento deportivo de “La Tercera de la Hora” que mi papá compraba y llevaba a casa. Tal vez por eso siendo todavía un niño lo acompañé a presenciar gran parte de los cotejos que conformaron el Campeonato Nacional de Fútbol que se realizó en nuestra ciudad en el mes de enero de 1980. A lo mejor fueron esas lecturas las que más tarde motivaron en mí el deseo de investigar sobre acontecimientos y temas históricos que suelen olvidarse por completo o que pasan desapercibidos con facilidad. Tal vez en esa suposición es donde descansa desentrañar el misterio que me instó a escribir esta crónica: Habiendo logrado Punta Arenas dos títulos nacionales en fútbol, en 1980 siendo locales y el año 2008 en la nortina ciudad de Vallenar ¿Por qué nos empeñamos en recordar sólo el primero de ellos? De seguro que escucharemos esta afirmación: “Es que el título del 80 fue conseguido en casa”. Como si fuera muy fácil para nosotros los magallánicos salir de la Patagonia e ir a triunfar al norte del país. A mi juicio y dejando a un lado cualquier tipo de interpretación, ambos logros enaltecen a los actores que hicieron posible esos campeonatos históricos: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Rememorando el título de 1980

Se jugó desde el 12 hasta el 27 de enero. A la competencia vinieron siete selecciones: Arica, Iquique, Quintero, General Velásquez, Molina, Temuco, y Puerto Natales que se sumaron al anfitrión Punta Arenas. Como se estilaba en esa época, a excepción del local y del campeón que detentaba el título (Iquique) todos los equipos restantes tuvieron que superar complicadas y extenuantes fases eliminatorias. A modo de ejemplo, con el objeto de conseguir el último cupo para poder participar en el certamen, el representativo de Puerto Natales tuvo que superar una secuencia de ocho partidos que incluyó una definición de dos encuentros con el combinado de Chile Chico y que se saldó con sendas victorias para los representantes de Ultima Esperanza por un amplio marcador total de 8-0, precedido de un torneo zonal a doble vuelta con las selecciones de las Asociaciones de Porvenir, Barrio Sur y 18 de Septiembre. En esta eliminatoria previa el equipo natalino obtuvo cinco triunfos: 4-0 y 3-0 ante el Barrio Sur; 3-0 y 2-1 sobre la selección de 18 de Septiembre encajando una sola derrota ante Porvenir por 0-3 compensada con una trabajada victoria como local 3-2 ante el representativo de Tierra del Fuego, con un balance total de quince goles a favor y seis en contra.

En los días anteriores al inicio del torneo tres jugadores de Porvenir reforzaron a la delegación de Puerto Natales: José Manquilepi, Juan Carlos Palma y Manuel Vidal. Antes de viajar a Punta Arenas, se midieron con el equipo de “Libertad”, tercero de la liga argentina de Río Gallegos al que derrotaron por 3-1 y 7-4 respectivamente. En tanto, el combinado puntarenense sufría una incómoda derrota ante el equipo “Boxing Club” de Río Gallegos; luego empataba 1-1 y vencía con muchas dificultades por 1-0 al campeón de aquella liga trasandina, el “Bancruz”.

Para cobijar a todos los planteles se habilitó una villa olímpica en dependencias de la Escuela Industrial y se construyó una gradería de madera con capacidad para albergar a mil personas en el costado sur del Estadio Fiscal, hoy llamado Antonio Ríspoli Díaz. Al respecto, el autor Pedro Jara Pacheco en su libro “Fútbol en la Patagonia, 1894-2008, texto impreso en los talleres de Atelí en agosto de 2010, puntualiza en las páginas 107 y 108, algunos detalles de la organización:

“El 15 de febrero de 1978 se conoció la noticia que la versión Nº38 del Campeonato Nacional de Fútbol Amateur se jugaría en 1980 en Punta Arenas”.

“Los dirigentes, encabezados por Antonio Ríspoli Díaz, José Ballesteros, Sergio Martinovic, Rubén Vargas y varios más, se pusieron desde ese mismo día a trabajar para lograr uno de los campeonatos mejor organizados que se tenga memoria; no dejaron nada al azar. Muestra de ello fue la firma, el 30 de octubre de 1979, de un convenio con Lan para adquirir 148 pasajes para que las delegaciones visitantes viajaran a nuestra ciudad el 10 de enero de 1980, con regreso el 27 de enero de ese año”.

“Al suscribir el convenio, la Asociación canceló $1.000.000 de pesos al contado y el saldo, de $500.000 pesos, con pago en enero de 1980”.

Al igual que para la organización del Campeonato Mundial Extraordinario de Básquetbol cuya ronda de consuelo se jugó íntegra en nuestra ciudad en abril de 1966, y la comisión organizadora solicitó al poeta y narrador Carlos Vega Letelier la confección de unas glosas que sirvieran de homenaje a los países que en esa ocasión nos visitaban, esta vez se encomendó a otro destacado escritor regional que engalanara con su pluma a los participantes y entregara un adecuado marco cultural al evento. En esta oportunidad, el vate Marino Muñoz Lagos compuso las siguientes estrofas en honor a los deportistas y a las delegaciones presentes:

“A la sombra del viejo peñón que tantas glorias amasara para Chile, está Arica con sus mamparas abiertas para contemplar el largo territorio. En sus playas rubias y en sus hermosos valles hay algo maravillosamente nuestro que el forastero admira sin reservas.

Con sabor a caliche que viene del fondo de su leyenda, Iquique es el corazón de esa pampa de lucha y canciones. Y hacia su mar azul, es la más grande de las epopeyas la que se escribe sólo una vez en la historia, con los rostros descubiertos hacia la eternidad.

Entre oleajes y vientos Valparaíso (Quintero) levanta su lozanía marinera en las costas más atrayentes de la república. Por esos litorales anclan los barcos y el corazón, garreando con los sentimientos, con el mar azul y los panoramas que suben hacia el cielo.

Desde la capital de Chile, Santiago, (General Velásquez) nos viene el rumor de las multitudes, la fiebre del cemento y los gritos de la calle. Y se nos aloja en las retinas la riqueza verde del Cerro Santa Lucía y las arboledas románticas de su Parque Forestal.

Entre álamos que construyen amables alamedas y viñedos que crujen al paso de los trenes, Molina enciende los soles del valle central y hace visible la canción del invierno. Tierra de pastizales y alhelíes, por sus lares verdes canta la vieja agricultura.

Por bosques cordilleranos donde alza la araucaria sus columnas y el copihue es una campana roja, Temuco muestra la belleza de sus lluvias y el canto de los pájaros. Tierra del indio y su pujanza, por aquí corren los ríos y la madera es el perfume de sus bosques.

Entre torres de roca y nieve pura, Puerto Natales hace suyos los paisajes más bellos y legítimos. Por aquí salta la luz de los ventisqueros y los lagos enseñan sus ojos clarísimos. Tierra de canales sin destino y bahías desoladas, sus paisajes quedan para siempre.

Situada al fin del mundo, junto a un Estrecho que proclama el descubrimiento de Chile, Punta Arenas hace suyos al invierno y la rosa viva de la nieve. Capital del petróleo y la ganadería, hija del esfuerzo de sus pioneros, lanza hacia el futuro sus cantos de esperanza”.

En lo deportivo los equipos locales no defraudaron, pese a la incertidumbre de los días previos. Puerto Natales supo recuperarse de dos duras derrotas iniciales: 0-3 con el campeón vigente, Iquique, y 0-1 con la representación de Quintero. Luego de un meritorio empate sin goles con el complicado equipo de General Velásquez, goleó 4-0 a su similar de Arica. Más tarde cayó ante Punta Arenas por 0-2 e igualó 2 a 2 en un dramático encuentro con el favorito a priori para llevarse el título, la selección de Temuco. En la ronda final se despidieron propinando una categórica goleada a Molina por 6 a 2. Los goleadores del equipo natalino fueron Fidel Rodríguez con cuatro aciertos, Humberto Mansilla y Manuel Vidal con tres conquistas y Carlos Aburto y Manuel Alarcón con un tanto. Llamaba la atención el portero José Cores, uno de los mejores del torneo, quien jugaba sin emplear guantes.

Punta Arenas, el futuro campeón fue de menos a más. Luego de igualar 2-2 con Molina, vencer por 4-3 a Arica y caer ante Temuco en una lluviosa jornada por 0-1, enmendó el rumbo goleando al campeón Iquique 4-1, seguido de claras victorias ante Puerto Natales 2-0 y Quintero 3-0. El gol conseguido por General Velásquez en el arco norte del Fiscal a diez minutos del final que significó el 1-1 definitivo forzó un partido de desempate con Temuco. Después de 120 minutos el marcador permaneció igualado a un gol por bando y se debió recurrir a penales los que se ejecutaron en el arco que da a la calle Enrique Abello. Cárcamo, Cáceres, Soto, Fajardo y Sergio Rogel convirtieron para Punta Arenas; Mendoza, Ulloa, Concha y Huenchuñir lo hicieron para Temuco, fallando Sepúlveda el tercero de la serie. En juego los campeones marcaron 17 goles: Miguel Montt totalizó 7 dianas, Enrique Cárcamo, 5 conquistas; Víctor Oyarzún marcó 4 veces y el restante fue obra de Carlos Barría. El plantel completo lo integraban:

Osvaldo De la Torre, Fernando Arias, Carlos Barría, Juan Carlos Cáceres, Esteban Fajardo, Humberto Godoy, Pedro Gutiérrez, Juan Henríquez, Héctor Mansilla, Miguel Montt, Fernando Leiva, Juan Oyarzo, Víctor Oyarzún, Rodolfo Rogel, Sergio Rogel, Manuel Soto, Didier Segovia, Sergio Vera. El director técnico era Guillermo Salinas, siendo preparador físico Thanislha Freire.

La gran conquista del año 2008

Poco se ha escrito y poco sabemos de este importantísimo logro deportivo conseguido en una localidad tan distante de la geografía magallánica como lo es la ciudad de Vallenar, capital de la provincia de Huasco en la Región de Atacama, ubicada a 150 kilómetros de Copiapó, la principal urbe de esa zona. Antes de obtener ese triunfo, y después del torneo de 1980 las distintas representaciones de Magallanes sólo habían tenido éxitos esporádicos como la participación de la selección del Barrio 18 de Septiembre en el Nacional celebrado en Arica en 1993, el meritorio y también olvidado subcampeonato alcanzado por Punta Arenas en Illapel en el año 2000, en una final perdida frente al combinado local en un partido que concluyó empatado a dos tantos, el cual se definió también por penales y la edición de 2005 realizada en diversos escenarios de Magallanes y que vio caer a la selección de Punta Arenas ante el equipo de Santa Cruz en el ya mítico Estadio Fiscal, en una final que para variar se resolvió mediante el expediente de los doce pasos.

Ahora bien. Nadie, ni el más optimista de los aficionados le otorgaban una mínima posibilidad de éxito a los jugadores de Punta Arenas para el Nacional de Vallenar aquél verano de 2008. En las eliminatorias regionales, el seleccionado tuvo que sortear un intrincado panorama clasificatorio que incluyó una tardía preparación de apenas dos semanas y la ausencia de varios titulares. Para alcanzar la consagración se venció en primera fase a Puerto Aysén 6-3, a Huasco 3-0 y se empató con El Pinar de Santiago 2-2. En la segunda parte del torneo se goleó a Arica por 4-1, se empató nuevamente con El Pinar 1-1 y se perdió con Río Claro por un estrecho 2-3. En semifinales se venció a Mulchén por 1-0 y se consiguió una histórica victoria con diez jugadores de 3-2 ante el representante de la séptima región, el favorito Río Claro.

Muchos aseguran que el gran artífice de ese triunfo fue el técnico Rodolfo Rogel quien con un mensaje sencillo, colocando énfasis en la unidad del grupo logró que jugadores muy jóvenes se desprendieran de todo ego personal para alcanzar el gran objetivo. En una escueta declaración y luego de agradecer el gran esfuerzo desplegado por los dirigentes, Rogel mostró su generosidad: “Este título es para los magallánicos, para los amantes del fútbol. Que sea un estímulo para todos. Salimos poco acompañados desde Punta Arenas, la empresa privada no coopera mucho, pero ojalá que ahora se acerquen para seguir trabajando desde abajo, con los más chicos. Punta Arenas merecía ser campeón y la gente nos premió con su reconocimiento”.

Ese equipo se constituyó en base a sólo cuatro instituciones. El plantel vencedor estuvo conformado por: Miguel Barrientos, Rodrigo Bórquez, Eduardo Cárcamo, Nolasco Cárdenas, José Espinoza, Nelson Martínez, Cristián Serón, Jaime Vega y Miguel Villarroel, de Cosal. Carlos Gómez, Camilo Jerez, Danilo Mansilla, Javier Pavicic y José Valenzuela del Chile. Cristián Hernández, Pablo Ovalle y Jorge Oyarzún del Prat. Héctor Calbún y Patricio Pinto del Sokol. El director técnico fue Rodolfo Rogel, secundado por su ayudante de campo Luis Vásquez y Juan Moreira como preparador físico.

Vaya este recuerdo a todos los integrantes de las selecciones de 1980 y 2008. Como dijo el antiguo campeón mundial de ajedrez Anatoly Karpov: “Cuando te conviertes en campeón, lo serás para siempre”.