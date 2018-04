Con el objetivo de ser un lugar donde se puedan compartir sentimientos y experiencias, que son difíciles de expresar con la familia, nació la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes que, mediante la realización de distintas campañas y talleres, busca generar un espacio para quienes han recibido este diagnóstico.

La presidenta de la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes, Pamela Ojeda, explicó: “Cuando te dicen que es cáncer lo que todo el mundo piensa es en la muerte. Quienes han sido diagnosticados necesitan compartir esos pensamientos, sin embargo, la familia no quiere hablar de muerte, pero eso se puede hablar con otros pacientes, también se pueden intercambiar experiencias y generar espacios de apoyo mutuo”, comentó Pamela Ojeda, quien agrega que muchas veces se cree que juntarse en una agrupación es para llorar y hacer catarsis, pero la verdad es que se forman ambientes en que hay risas y distensión, donde comparten de todo.

Recordó que comenzaron a trabajar a fines de octubre, cuando recogieron el llamado a formar una agrupación que se realizó por parte de Edith Jofré, oncóloga médica del Hospital Clínico de Magallanes. Fue en enero cuando se firmó la personalidad jurídica logrando conformarse como agrupación.

Como agrupación han realizado distintos talleres destinados a los pacientes, que buscan entregar apoyo y facilitar el intercambio de experiencias, que, a veces, son difíciles de compartir con la familia o los amigos. La Yoga de la Risa, el Taller de Belleza y Autoestima, además del taller de Cocina Colombiana son parte de las actividades que se han desarrollado en el marco de la agrupación, que tiene alrededor de 25 miembros activos.

Cabe recordar que la segunda versión del taller de belleza y autoestima (maquillaje para las pacientes) se realizará este martes 17 de abril por parte de Yesika Kuscic y estará dirigido a pacientes oncológicos de Magallanes.

El próximo desafío es generar un taller de artesanías. “Una rifa nos permitió generar fondos. Con eso esperamos poder organizarnos y realizar un taller de artesanías. Además de manera esporádica vamos a realizar otros talleres de músico-terapia y arte-terapia. Pero estamos limitados por la falta de espacios físicos”, dijo la dirigente quien agradeció a la Junta de Vecinos Nueva Independencia, a la Bomba Croata, en el Jardín Infantil Rondas de Colores, quienes han facilitado espacios para la agrupación.

Medicamentos de alto costo

Otro de los temas que la agrupación ha puesto en el debate público dice relación con la necesidad de generar políticas de Estado para financiar los medicamentos de alto costo. “Porque frente al cáncer no somos todos iguales. No todas las Isapres cubren los medicamentos de alto costo y siempre tratan de no pagar”, explica la dirigente, quien insiste en que éste es un tema que es necesario abordar esta situación entregando soluciones a los pacientes.

De la misma manera, comentó que quienes tienen Isapre son derivados a Santiago en ocasiones sólo para realizar exámenes médicos, que se pueden hacer en la región y que esa es una situación que es necesario revisar.

Los pacientes oncológicos se pueden contactar con la agrupación mediante el correo pacientesoncologiaXII@gmail.com o mediante el Facebook agrupación de pacientes oncológico de Magallanes