Core Sierpe: “Cuando tengo algún problema se lo digo a la gente en la cara y en el momento que corresponde”

Diego Fernández Alderete

diegofernandez@laprensaaustral.cl

Durante los últimos días, los ánimos en la Democracia Cristiana a nivel nacional y regional están bastante encendidos. En lo que tiene que ver con Magallanes, el fuego cruzado entre el consejero regional Nicolás Gálvez y el concejal Germán Flores, ha hecho que el partido se pronuncie y convoque a una reunión del partido para el próximo 6 de enero.

En este contexto, el histórico consejero regional de la DC en la provincia de Magallanes, Miguel Sierpe Gallardo, manifestó que no “comparte” las acusaciones cruzadas entre los militantes de la falange, puesto -que a su juicio -lo único que se daña es el partido mismo. Además de esto, señaló que fue un error desechar la candidatura de Ricardo Lagos y de escoger a Alejandro Guillier como el abanderado del oficialismo.

– A partir del 11 de marzo próximo, Sebastián Piñera será el nuevo Presidente de Chile. ¿Cuáles fueron los errores de la Nueva Mayoría?

– “La gran responsabilidad de la derrota electoral fue falta de unidad. No fuimos capaces de ponernos de acuerdo para hacer una elección primaria competitiva, donde participen los candidatos de los diferentes grupos y eso hubiera marcado una diferencia importante, porque el candidato que hubiese resultado, iba a tener la legitimidad de haber efectuado una elección primaria. Esta falló porque no se colocaron de acuerdo para desechar posturas valientes como la de Ricardo Lagos y valerse por cifras como fue la candidatura de Alejandro Guillier. Esto es una suma de errores, producto que entre los partidos políticos que le dieron sustento a la Presidenta no fueron los adecuados; al gobierno le tocó lidiar fundamentalmente con situaciones complejas, ya sea con ministros jóvenes y que tenían relaciones con procesos que no vale la pena recordar”.

– Sobre Carolina Goic, quien fue candidata y presidenta del partido en su momento. Al perder, fue criticada y “obligada” a renunciar al cargo. ¿Traicionaron a la senadora?

– “Hay gente, no hablo ni siquiera de militantes, que vota por la Democracia Cristiana en forma habitual porque tiene una cercanía habitual con la DC y que no votó por Carolina Goic. Eso se demostró en la elección de diputados, donde sacaron cerca del 12% y la senadora sacó un 5,9%. Entonces por supuesto que hay gente que no votó por ella y que vota habitualmente por la DC. Yo, mientras pertenezca a un partido político, soy un militante disciplinado y las mayorías se respetan. Si la Junta Nacional determinó que Carolina Goic sea candidata presidencial, en donde yo la respaldé públicamente y porque eso hubiese hecho por cualquier otro candidato que haya estado del partido”.

– ¿Qué le parecen las declaraciones cruzadas entre el consejero Nicolás Gálvez y el concejal Germán Flores?

– “Lo peor de todo es que la gente que pertenece a un partido político tiene los canales adecuados para generar sus diferencias y enfrentarlas para poder expresar lo que cada uno siente y para emitir los juicios como se deben. Pero cuando lo hacemos por la prensa, lo único que hacemos es dañar más la política y a nuestro partido; en definitiva se perjudica lo que son los valores que deberían sustentar cualquier posición política que exista en la región y en el país. La verdad que no voy a formar parte de esa discusión, porque yo no la comparto. Yo cuando tengo algún problema se lo digo a la gente en la cara y en el momento que corresponde. Pero después de una derrota, para mí pierden validez porque tienen que ver fundamentalmente con los estados de ánimo y con la condición en que se encuentra. Yo creo que no es bueno hacer análisis de esas declaraciones, cuando la derrota está fresca porque la sangre aún está caliente. Creo que hay que esperar el tiempo que indica la prudencia para poder referirse. Finalmente no comparto el enfrentamiento entre dos camaradas del mismo partido”.

– El concejal Flores dijo que Nicolás Gálvez está dolido porque él lo apoyó a usted en la candidatura a consejero regional…

– “Seguramente el concejal Flores me ofreció la votación, pero sería eso. Porque yo no hice propaganda, no hice puerta a puerta, no hice promoción ni de mi campaña. Lo que hice fue comunicacional y el concejal sí me manifestó su respaldo, pero no creo que sea el motivo, porque la diferencia de los votos que nos faltaron para mantenernos en el Core fueron bastante más que un voto”.

– Juan Francisco Miranda manifestó que Eugenia Mancilla tendrá que ver el grado de su responsabilidad -al perder un cupo diputacional y otro en el Core- mientras que Germán Flores señaló que ella debe renunciar al cargo. ¿Debe dar un paso al costado la actual presidenta de la falange en la región?

– “A mí me parece que la gente debe renunciar cuando tiene un comportamiento inadecuado o cuando hace alguna cosa indebida y que vaya en contra del partido. Porque lo que yo sé, la presidenta de la DC tiene la responsabilidad de ser presidenta entre comillas, porque ella para ser candidata a diputada tuvo que dimitir a su cargo. Independiente de eso, la responsabilidad que tiene ella es la que tenemos todos los militantes; a mí no me parece eso de estar pidiéndole la renuncia a nadie porque creo que no corresponde y vuelvo a repetir que no es el momento de pedir la cabeza de nadie, porque no es lo adecuado ni a un nivel mínimo de lealtad que tiene que haber entre los militantes”.