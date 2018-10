Cuando un corte de luz puede dejar al paciente en riesgo vital

A raíz del cuadro de pompe, la vecina Otilia Barría, vive conectada a un ventilador para poder respirar.

Desde su casa, denuncia promesas incumplidas.

Era una mujer trabajadora que como muchas apoyaba a su familia, pero una rara enfermedad deterioró su salud al punto que vive conectada a un ventilador mecánico por traqueostomía. Así Otilia Barría es uno de los pacientes electrodependientes que ven en la electricidad su única fuente para sobrevivir, pero en cada apagón ven su vida peligrar.

Otilia debe vivir conectada las 24 horas a tres diferentes máquinas. Frente a un “apagón” ella apaga el humidificador, así le da más tiempo al ventilador, pero sólo tiene dos horas de aire, en la práctica a la hora debe pedir una ambulancia y llegar al Hospital Clínico para volver a conectarse.

Además del ventilador mecánico, usa una máquina de aspiración, ya que después de la traqueostomía, el aire no atraviesa estas estructuras de la boca y la nariz, lo que causa una acumulación de fluidos en los pulmones. Es necesario succionar estas secreciones con frecuencia a través del tubo de la traqueostomía, ya que pueden generar problemas para respirar o causar pulmonía o asfixia por aspiración. Además tiene un tercer equipo, una máquina UPS (es un sistema de alimentación ininterrumpida de energía).

Otilia debe estar siempre conectada. Sólo en servicios básicos cancela $160.000. Tiene una pensión de discapacidad de 117.000 pesos, de la que le descuentan el 7% de salud, así su pensión no alcanza ni para pagar el suministro eléctrico que necesita para respirar. Los consumos se han ido encareciendo y los equipos están conectados a la electricidad las 24 horas, no tiene ayudas, ni descuentos. Trata de ingeniárselas y vende bufandas y algunas casacas en su vivienda de Los Guindos 2625, en la población Fitz Roy. Espera conseguir recursos para comprar harina y poder hacer pan.

Su situación económica es apremiante, pues cubre apena lo básico y sus posibilidades laborales son casi nulas. Ella es de esas personas que trabajó desde los 10 años y no le gusta depender de terceros. “Acá no se puede tener nada apagado, porque no puedo pasar frío porque arriesgo enfermarme. Estos son gastos que siempre hemos pagado”, remarcó.

Padece pompe, enfermedad que sólo ha sido diagnosticada en cinco personas en el país. Esto le produce un debilitamiento muscular progresivo, dificultades de deglución y respiratorias, por eso que para ella es muy delicado resfriarse, porque rápidamente hace pulmonías y termina en la Unidad de Pacientes Críticos. Por lo mismo, en época invernal la calefacción es otro de los aspectos cruciales para su diario vivir.

Su trastorno es progresivo y con el tratamiento detiene el avance de la enfermedad, pero tiene múltiples diagnósticos asociados entre ellos la diabetes. “Queríamos comprar harina para hacer pan, porque comprarlo sale aun más caro… Me dicen compre esto, que es mejor, pero con qué plata”, señala, indicando que es su hermana quien tiene que ver cómo se las arregla todos los meses, aunque ella trata de ayudar.

Promesas incumplidas

En agosto del año pasado fue contactada por la empresa Enersa, en la Región Metropolitana, quienes conocieron de su grave condición y se acercaron a ofrecerle una placa solar, permitiendo que pueda tener energía y por lo tanto mantener el ventilador durante los apagones.

“Vinieron y me trajeron una máquina UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida de energía que permite mantener funcionando el ventilador en apagones, además evita los golpes de corriente) para conectar a la placa solar, pero luego no vinieron más. El equipo tiene una independencia de 15 minutos por lo que no me sirve, si durara horas sería fantástico, pero con eso no me sirve. Ellos me lo ofrecieron, yo no lo pedí”, admitió.

La paciente añade que cuando le hicieron la oferta, la llenaron de ilusiones y es que realmente necesita el equipo. Con esta promesa ella pensó que podría respirar con la independencia de la placa solar y soportar los apagones, pero ha pasado un año y nunca más hubo respuestas. “Era una tremenda ayuda, pero no han venido más”, dijo, asegurando que no le han dado respuestas.