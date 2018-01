Flies por por polémico reporte del BM: “Cuando un país es afectado por los niveles de inversión, también nos afecta a Magallanes”

En los últimos días, el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, pidió disculpas a Chile por el hecho de haber introducido cambios “engañosos” en torno al ranking “Doing Bussiness”. Igualmente, el profesional del organismo manifestó que dicha clasificación “se vio contaminada por las motivaciones políticas del personal del Banco Mundial”.

Dichas declaraciones han generado repudio de distintos sectores políticos y también del mismo gobierno, que pidió explícitamente un informe oficial de lo ocurrido. A su vez, las regiones del país no están exentas de lo que está sucediendo, ya que las inversiones se realizan en las diferentes zonas del país. En caso de Magallanes, el intendente Flies repudió la manipulación del informe, puesto que a su juicio “cuando un país es afectado por los niveles de inversión, también nos afecta a Magallanes. Hay que recordar, que para el país, la Región de Magallanes es una de las más importantes del Estado. Cuando el Estado tiene menos ingresos, ya sea por factores productivos que se disminuyen o por inversiones que no se hacen, finalmente la potencialidad que tiene para invertir en distintos lugares del territorio se vea afectado. Es decir, los inversionistas cuando toman decisiones de trabajar con Enap por ejemplo o trabajar en desarrollo pesquero o ámbitos de inversión turística, ellos ven que Chile tiene una más baja clasificación o menores condiciones de inversión, obviamente influye en todo el territorio”, detalló la máxima autoridad de gobierno en la región.

Por su parte, la senadora Carolina Goic, dijo que es de suma gravedad este hecho, pero que aún no se puede determinar si esto pudo tener consecuencias en el electorado en las pasadas elecciones presidenciales. “Es muy grave el reconocimiento de esta manipulación, en que además aparezcan personeros de Chile Vamos involucrados y lo que uno plantea, es la necesidad de clarificar sobre la base que el Presidente electo, Sebastián Piñera, incluyera personeros que hoy día puedan estar relacionados dentro de su gabinete. Ahí hay un tema que tiene que ver con la credibilidad, la fe pública, con cómo esto puede incidir en las decisiones de la gente y en este caso las decisiones de inversión. Lo grave de esto es que sí hay intencionalidad política, porque hay un dilema ético en esta institución”, concluyó Goic.

