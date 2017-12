Longevo locutor Sergio Yáñez: “Cuando voy a mis actividades en la radio, mi espíritu se renueva”

Sergio Yáñez Peluá Próximo a cumplir sus 86 años, se ha transformado en el locutor más longevo de la Patagonia, y aún continúa trabajando en una emisora de Punta Arenas

Por Mario Isidro Moreno

Hace cientos de años, era imposible saber lo que estaba sucediendo en la otra punta de la ciudad, mucho menos el país o el planeta. Gracias al avance de las nuevas tecnologías, las redes sociales y las labores periodísticas, podemos conocer, en el mismo instante, todo lo que acontece en el mundo. Los locutores son los profesionales de la comunicación encargados de presentar la información y transmitirla a su público. Deben realizar un trabajo objetivo, veraz e imparcial y el profesional deberá ser persistente, persuasivo, curioso, con buenas dotes para la comunicación y la redacción.

“Ser locutor es poder transformar sentimientos en palabras a través de un micrófono, es hacer llorar con una interpretación, o sacar una carcajada. Es ser la voz de toda una nación, el puente que une a todos sin importar donde estén, ser locutor es servir de amigo, de medio, de voz para aquellos que necesitan ser escuchados”.

Así lo pensó Sergio Yáñez Peluá que, próximo a cumplir sus 86 años, se ha transformado en el locutor más longevo de la Patagonia, y aún continúa trabajando en una emisora de Punta Arenas.

“Nací en Punta Arenas el 14 de diciembre de 1931. Mis padres fueron Miguel Yáñez Vásquez, el cual arribó a esta ciudad desde Valdivia para trabajar con la firma Stubenrauch y luego en el Banco de Chile y mi madre Felipa Peluá Caballero, dama uruguaya que fue la segunda de su nacionalidad en llegar a Magallanes, contratada como dama de compañía de los Menéndez y de los Montes. Del enlace nacimos siete hermanos, entre ellos Miguel Angel, gran locutor chileno de reconocido prestigio que me sirvió como referente para el oficio que más tarde elegí para mí”.

“Nuestra primera casa estuvo en el barrio yugoslavo y luego nos cambiamos a Fagnano con Señoret, en el Cerro de la Cruz. Mis primeros estudios fueron en la Escuela Uno y posteriormente en el Liceo San José. En ese establecimiento educacional comencé a entusiasmarme por el canto, participando en algunos actos matinales y desempeñándome en mis escasos años como locutor de las ceremonias del colegio”.

“Mi hermano Miguel Angel, junto a Nicolás Vukovic -hermano de María Elena- administró la primera radio que hubo en Magallanes, que se ubicaba en calle Mejicana. Yo concurría a la emisora cuando se hacían los radioteatros y por ahí me entró el bichito de la locución”.

“Comencé de lleno en esta actividad a los 15 años desempeñándome en las radios locales, por ejemplo junto a Jorge Bavarovic en Radio Austral pero, oficialmente, me inicié profesionalmente en el norte. Mi hermano Miguel Angel me mandó a buscar en el año 1950, yo tenía casi 20 años. El era director de Radio Cooperativa Vitalicia. Me fui en barco y demoré como quince días en llegar a Valparaíso, porque la nave iba caleteando en muchos puertos”.

“Estuve ganando mis primeros sueldos capitalinos en Radio del Pacífico, que se ubicaba en el portal Fernández Concha. Luego de eso, a solicitud de mi hermano me fui a Rancagua a trabajar a una emisora filial de Cooperativa. Teníamos como auditorio el Teatro Rex de esa ciudad y tuve la fortuna, como animador, de presentar al famoso trío mexicano Los Panchos artistas que fueron a cumplir una presentación”.

“Con el entusiasmo por trabajar en esta actividad, me olvidé que me correspondía cumplir con mi servicio militar y para consultar que pasaba con ello, nos fuimos con mi hermano a un cantón de reclutamiento que estaba ubicado en la calle 18, de Santiago. Allí comprobaron ¡que yo era remiso!”.

-¡Debes irte a Punta Arenas si no quieres que te agarren acá! –me recomendó el oficial.

“Evitando cumplir apresuradamente con esta obligación, me vine por barco haciendo escalas y trabajando algunos días en algunas radios, que eran filiales de Cooperativa, Chillán, Concepción, Valdivia, Osorno, hasta llegar a Punta Arenas”.

“Mi hermano me dio una carta recomendación para un amigo suyo, un comandante de Ejército de Punta Arenas, donde le pedía que no fueran tan drásticos conmigo, misiva la cual quise entregar en el momento en que me presenté al Regimiento Pudeto”.

“El sargento que me recibió, al saber que yo era remiso, se negó recibir la recomendación y le ordenó a un subalterno ingresarme y darme algunas pilchas para vestirme de uniforme con lo que hubiera. En los momentos en que estaba rellenando mi colchoneta con paja me vio un oficial vestido como un verdadero espantapájaros”.

-¿Tú eres payaso o eres un militar? – me preguntó.

“La expliqué mi caso, y le entregué la carta recomendación que guardaba como hueso santo en el bolsillo del pantalón”.

“El resultado fue que me destinaron a la Vª División de Ejército para desempeñarme como locutor de la Radio Militar Austral, donde estuve un año por mi servicio militar y otros doce meses contratado, siendo colega del gran Arnulfo Soto Reyes”.

Labores varias

“En la radio nunca se ha ganado buen sueldo, de tal manera que un amigo me consiguió un trabajo en el mineral de Río Turbio-Argentina- donde me destinaron a la oficina técnica civil. Estuve allí como un año y medio y conocí a la que fue mi primera esposa”.

“Me vine a Punta Arenas e ingresé a la Empresa Nacional del Petróleo, donde me desempeñé en el área de telecomunicaciones y también como locutor oficial de la Enap, radicado en Cerro Sombrero. Era el maestro de ceremonias y animador de todos los eventos artísticos que se presentaban en los distintos campamentos”.

“Me retiré de la empresa en 1976 y comencé actividades de contratista realizando trabajos para la municipalidad de Punta Arenas, Vialidad, Hospital Regional, comunas de Río Verde y Porvenir”.

“Incursioné en el sector turismo trabajando como guía de visitantes italianos y argentinos. Estuve como recepcionista del Hotel Cabo de Hornos y me desempeñé como administrador de la hostería Cauyatún, de Calafate, Argentina”.

“Me interesó la aviación y me integré a los cursos cuyos instructores eran la famosa Margot Duhalde y Ernesto Scabini. En agosto de 1980, realicé mi primer vuelo solo, con el honor de haber estado en el aire junto a la primera mujer piloto que participó en la Segunda Guerra Mundial”.

“Volé por toda la región, acompañado del malogrado piloto Antonio Rubio (Q.E.P.D.), con el cual incluso teníamos en proyecto una empresa que quedó trunca con motivo del fatal accidente que le costó la vida”.

“Volamos mucho a isla Dawson llevando materiales a una empresa que construía un muelle en esa localidad. Rubio adquirió un DC3 de Lan en Puerto Montt, le sacamos todos los asientos y lo transformamos en máquina de carga”.

“Fui locutor oficial del Departamento de Información y Prensa de la Intendencia de Magallanes”.

“También tuve entusiasmo con los caballos y por esa razón me integré al Club de Rodeo de Punta Arenas. Muchas veces, vestido de huaso y bien montado, participé en los desfiles tradicionales de nuestra Plaza Muñoz Gamero”.

“Luego de cuatro o cinco años de permanencia en la institución, donde incluso fui secretario, me retiré y vendí caballos y aperos de huaso”.

Su última temporada de radio

Pero, la pasión por la radio nunca se ha esfumado del alma de Sergio Yáñez, lo cual es alentado por su actual esposa Solange González Valladares y su hija Verónica.

Su latente deseo de volver hizo eco un día.

“Me encontré con Juan Leyton, de Radio Nacional de Punta Arenas, el cual me introdujo de nuevo en estas acciones en su emisora, tras lo cual me trasladé a mi actual desempeño en Radio Presidente Ibáñez de esta ciudad, donde conduzco el programa Noticias y Recuerdos Musicales. Aprovechó la ocasión para saludar a Francisco Pérez San Juan y su esposa Susana”.

“Realmente, el hecho de trabajar en la locución es un tremendo aliciente, cuando voy a mis actividades en la radio, mi espíritu se renueva y los malestares propios de la edad desaparecen. Tengo tres bypass, soy hipertenso, diabético y tengo una hernia inguinal que me impidieron montar a caballo, pero no son inconvenientes para estar frente al micrófono para llevarle a la audiencia gratos momentos y comunicarme con la gente”.

“Recién cumplí 86 años y de ellos casi 70 como locutor, aún vigente”.

“Por eso creo que hasta el día en que me digan que me vaya o que no tenga voz, seguiré tras un micrófono”.

Gerardo López M.