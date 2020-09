Cuarenta y ocho magallánicos recuperan parte de la inversión realizada para convertirse en propietarios de sus inmuebles

– En promedio, los beneficiados recibirán $291 mil, lo que implicará unos $14 millones en la región.

Más de dos mil personas de todo el país se verán beneficiadas con la devolución de excedentes que inició el Ministerio de Bienes Nacionales para beneficiarios del programa Chile Propietario distribuyéndose más de doscientos noventa y cuatro millones de pesos. El subsecretario Alvaro Pillado, destacó que en lo que va del año la secretaría de Estado ha devuelto más de cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos.

La devolución de excedentes resultó de una eficiente ejecución anual del gasto y suscripción de convenios para tramitar la inscripción de títulos de dominio por parte de la cartera.

La seremi Francisca Rojas señaló que, en mayo, tres familias de adultos mayores de Punta Arenas recibieron sus depósitos y que esta vez se trata de cuarenta y ocho personas que recibirán un promedio de doscientos noventa y un mil pesos (catorce millones de pesos en la región)

La seremi también reafirmó los dichos del subsecretario Pillado, en el sentido de que “esta devolución no es un bono o un regalo, sino una buena noticia para aquellos que pagaron con esfuerzo la tramitación de sus títulos de dominio”.

La seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, a nombre de la intendenta Jennifer Rojas, expresó que este es un gesto que quisieron hacer en terreno y que se hace con recursos que ya estaban invertidos.

Armando Catalán, adulto mayor que regularizó un pequeño terreno en el barrio Prat, expresó que los dineros son una “buena sorpresa a mis años. Lo agradezco porque son los mismos sacrificios que uno ha hecho y de esta forma se reconoce que uno no se sacrifica de gusto y que hay gente que lo apoya a uno. Ojalá otros como yo tengan la misma suerte”, enfatizó.

Fabiola Gallardo, quien recibió su título de dominio el año pasado, no imaginó lo sucedido. “El que me hayan dicho que iba a recibir platita es muy rico con todo esto que estamos pasando. Esta casa es una herencia que está ahora a nombre mío, yo no trabajo y esta es una platita que ya estamos dispuestos a gastar bien. ¡Qué mejor!”

Aun cuando se ha contactado a quienes recibirán los excedentes los usuarios pueden acceder a la web del Ministerio de Bienes Nacionales e ingresar al banner “Devolución de excedentes”. O bien entrar directamente al link http://www.bienesnacionales.cl/dcpr-devoluciones-2020/ donde sólo deberán digitar su Rut.