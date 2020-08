Cuarentena total: el apruebo y rechazo de la gente

A nadie dejó indiferente el anuncio del gobierno de reinstalar la medida de cuarentena total en Punta Arenas.

Ayer centros comerciales y supermercados fueron literalmente invadidos, como si alguien hubiese dicho que junto con la cuarentena debe cerrar el comercio.

Algunas personas consultadas por La Prensa Austral dieron a conocer su opinión, sobre la medida que rige a partir de las 23 horas de esta noche, cuando comience el toque de queda cuyo inicio se extendió por una hora.

Como sábado y domingo ya estábamos en cuarentena, los efectos del retroceso los viviremos a partir del lunes, a las 5 de la mañana, cuando toda salida deba justificarse con salvoconducto.

Víctor Sumaret Montenegro: “A Dios gracia no me ha pasado nada. En el consultorio de la 18 me hicieron el examen y me dijeron usted está bien puede irse para la casa. Considero que con la cuarentena van a joder los negocios chicos. Ya estaban complicados y ahora, con esto, será peor”.

Patricia Kusanovic: “Las autoridades centrales partieron mal porque no hubo control cuando empezaron a llegar los cruceros. Luego fue con la gente del norte que trajeron a trabajar, porque según ellos estaba más capacitada. Uno ve que hay mucha cesantía y resulta que acá lo que tienen que hacer es capacitar a las personas. Esta nueva cuarentena traerá perjuicios muy grandes a la ciudad”.

Jaime Velásquez Nahuelcar: “Es malo para nosotros, porque estábamos a punto de volver a la normalidad y ahora vienen con esto. Es terrible porque no se sabe cuánto tiempo vamos a estar así. Pero creo que nosotros mismos tenemos la culpa.

Es terrible tener que retroceder siendo que debíamos ir para adelante”.

Johana Risco Silva: “Por la cantidad de contagiados que hemos tenido creo que está bien la medida restrictiva que se adoptó, porque de alguna manera hay que hacer entender a la gente que no debe salir de sus casas. Y si lo hacen que lo hagan de a uno por casa y no toda la familia junta”.

Mauricio Inostroza Márquez: “Creo que corresponde la medida, porque la gente no hace caso y sale en masa provocando aglomeraciones y esto hace que siga el desorden. Es culpa del gobierno que toma estas cosas muy livianamente, con cuarentena por muy poco tiempo y la gente se relaja, con los resultados que estamos viendo todos”.

Ricardo Miranda Vargas: “Llegamos a esto por el poco autocuidado de la misma gente. Ese es el único problema, por la poca responsabilidad en sí misma, sobre todo de la juventud que sale a fiestas privadas, van a una casa y contagian a varios. Podemos hacer mil cuarentenas pero si la gente no respeta los espacios, el tiempo que debe permanecer en un lugar y la higiene no se saca nada. Esto traerá un perjuicio psicosocial, sobre todo a los mayores de la tercera edad, que no han salido en meses y ahora les viene un nuevo encierro”.

Silvana Vera Morgado: “Por una parte me parece bien como medida preventiva ante el gran número de contagios, pero a la vez es complicado para las familias, porque confinarnos es un tremendo retroceso. Es algo que tiene su lado bueno y lado malo”.

Pedro Vera Avendaño: “Es muy malo para nosotros esto, porque tenemos que dejar de trabajar y justo ahora que había vuelto, porque estaba mejor la pega. Estuve dos meses en casa y hace dos semanas retomé mi trabajo y ahora a volver a parar. Para todos los colegas esto es terrible. Aunque esto se veía venir porque vemos mucho movimiento de gente en las calles, que no hace caso a nada”.

José Mayorga Soto: “La gente cuando quiere trabajar le cortan la oportunidad de salir adelante. Personalmente prefiero un control sanitario estricto en vez de una cuarentena. Esa es mi opinión porque soy taxista y vivo de esto. Si me ponen cuarentena tengo que estar en la casa y quién me ayuda o entrega alimentos, o una canasta familiar. Nadie. Uno tiene que cumplir y acatar lo que dice la autoridad, pero nos complica mucho esta medida”.

Ely Zuleta Zuleta: “Soy de San Pedro de Atacama y llevo poco tiempo en la zona pero me parece devastador una nueva cuarentena porque nos coarta la libertad de trabajo. Hay gente que estaba empezando a levantarse y viene esto. Yo estaba viviendo en Puerto Natales pero me vine. Trabajo en el turismo, un sector muy afectado por esta pandemia, donde las repercusiones son muy fuertes”.