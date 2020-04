Cuarentena: una medida no exenta de dudas

José Fernández lamentó la situación vivida ayer en el comercio local, con miles de puntarenenses volcados a las calles para efectuar compras principalmente en supermercados. “Eso fue en contra de todo lo que estamos pidiendo, con gente exponiéndose innecesariamente”.

Tras el anuncio del gobierno y pese a existir un plan de acción definido, no son pocas las dudas que surgen en la aplicación de la cuarentena a la cual quedarán sometidos desde hoy los habitantes de Punta Arenas.

Lo anterior fue reconocido ayer por el intendente regional José Fernández, quien explicó que evidentemente “hay situaciones que se irán viendo con la práctica y el correr de las horas”.

Justamente, anoche la primera autoridad regional sostenía reuniones a nivel central y con el jefe de las Fuerzas para precisar y ajustar algunas situaciones.

En el caso del transporte, Fernández señaló que no habrá dificultad para que vehículos como taxis básicos y colectivos funcionen con normalidad, entendiendo eso sí que la demanda será mínima. “Es evidente que se trata de un servicio necesario porque no toda la gente tiene vehículo para desplazarse y porque se presentarán necesidades especiales donde hará falta la movilización”, comentó la autoridad.

Otro punto tiene que ver con el funcionamiento de algunos servicios. Al respecto, Fernández dijo que a nivel nacional se elaboró un listado con las empresas que seguirán prestando servicios, como sanitarias, eléctricas, estaciones de servicio, bancos y supermercados, entre otros. En el caso de Enap, aseguró que se trata de una compañía estratégica en Magallanes que seguirá funcionando y asegurando el abastecimiento de combustible.

En cuanto al sector de la construcción, explicó que para las ciudades en cuarentena sólo se ha considerado la mantención de obras estratégicas (ninguna en el caso de Punta Arenas). Las empresas de este rubro, al igual que otras que no son consideradas en el listado dispuesto por el gobierno, no podrán funcionar porque, además, sus trabajadores no contarán con permisos ni salvoconductos para fines laborales.

Tranquilidad y permisos

Por otra parte, el intendente José Fernández lamentó la situación vivida ayer en el comercio local, con miles de puntarenenses volcados a las calles para efectuar compras principalmente en supermercados. “Eso fue en contra de todo lo que estamos pidiendo, con gente exponiéndose innecesariamente. Esperamos que eso no se repita, porque reiteramos que el abastecimiento está garantizado”, enfatizó la autoridad.

En tanto, la seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, informó acerca de los permisos que estarán disponibles para salir de los domicilios.

Precisó que por un lado están las autorizaciones “especiales” para cuarentena y, por otro, los salvoconductos para después de las 22 horas.

En ambos casos, estos pueden ser solicitados a través de comisariavirtual.cl o de manera presencial en la Primera Comisaría de Carabineros, entre las 8 y las 13 horas, y en el gimnasio Fiscal, de 15 a 20 horas.

Los permisos “especiales” consideran libre desplazamiento para trámites impostergables de salud o de pensiones, y/o compras por un lapso de cuatro horas. También se dispone de 30 minutos para pasear mascotas u otras situaciones que pueden exponerse al momento de solicitar el permiso.