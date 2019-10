Cuarto medio del Colegio Don Bosco de Ushuaia se encontró con un Punta Arenas tensionado

Con una situación social alterada por los movimientos sociales, se encontraron 59 estudiantes y nueve profesores del Colegio Don Bosco de Ushuaia, que llegaron el lunes a Punta Arenas, para su tradicional visita, que desde hace cinco años realizan a la capital regional. Los jóvenes alumnos de cuarto medio tenían previsto venir la semana pasada, pero ante el Estado de Emergencia, pospusieron su llegada, justo en un día que terminó con serios incidentes en el centro de la ciudad.

Acontecimientos de los que se dieron cuenta durante la mañana, con los vestigios de estos actos en las calles céntricas. Pese a ello, pudieron realizar algunas de las visitas pactadas, como el Santuario María Auxiliadora Don Bosco. La rectora Silvina Jiménez, explicó que “tuvimos que esperar a que la situación se destrabara un poco. Cuando recibimos la información internacional que el Presidente de Chile había levantado el estado de emergencia, decidimos que era el momento apropiado para hacer el viaje, porque si no lo hacíamos en esta fecha, no lo íbamos a poder hacer. Al menos vemos un panorama más pacífico, pero cuando las noticias vienen de tan lejos, a veces no podemos tomar dimensión de hasta dónde está el nivel de confrontación o cuál es el riesgo que corren los chicos”.

“Nos preocupamos”

En su recorrido matinal, se encontraron con la marcha de la salud, “pero como no somos de la zona, nos preocupamos, no sabíamos cómo reaccionar. No nos enteramos de los incidentes porque estamos en un lugar muy alejado”. Pero también, para dar cuenta de lo crispado que está el ambiente, la rectora confesó que cuando llegó la delegación a Zona Franca, “creyeron que éramos de una manifestación al ser un grupo numeroso y no nos dejaban entrar. Tuvimos que aclarar quiénes éramos y por qué veníamos y así pudimos entrar, fue muy gracioso, porque sospecharon que éramos manifestantes”.

Sin embargo, esta contingencia alteró algunos de sus planes. “De todo el itinerario, lo único que pudimos hacer hoy (ayer) fue la visita al Instituto Don Bosco, que fue muy significativo para nosotros al ser salesianos, y en la tarde, vinimos al Museo del Recuerdo, pero no pudimos ir a la granja hortícola y mañana (hoy) tenemos programada una visita al museo Maggiorino Borgatello y al Cementerio Municipal. Acabamos de decidir que no iremos ni al Palacio Menéndez y Sara Braun, que nos enteramos que sufrió algunos destrozos y el jueves temprano nos vamos”.

Finalmente, Silvina Jiménez explicó que esta es la quinta visita a Punta Arenas que realizan como establecimiento. “Se enmarca en el proyecto ‘El sueño de Don Bosco’, porque cuando Don Bosco pensó en esta región, los sacerdotes hicieron su primer arribo por Punta Arenas y desde ahí pasaron a Río Grande y Ushuaia, entonces como que nosotros venimos de Punta Arenas en nuestra historia y eso es lo que vamos desandando”, finalizó.