Cuatro detenidos en Natales por disturbios que se prolongaron hasta la madrugada de ayer

El alcalde de Natales, Fernando Paredes, dijo empatizar con el descontento que existe en una parte de la población del país, pero que ello no justificaba los actos de violencia.

Lo anterior lo manifestó frente al ataque con piedras que sufrió el hostal “Loreto Belén”, de propiedad de su esposa Margarita Cárdenas, donde fracturaron a pedradas algunos vidrios, destrozaron el letrero luminoso del hostal con un elemento cortante y destruyeron una de las cámaras de vigilancia. Ayer los daños aún no eran avaluados, aunque su monto se calculaba por sobre los $2 millones.

Ayer en la mañana la autoridad comunal puso la denuncia en la PDI contra quien resulte responsable.

Sobre lo ocurrido, Paredes manifestó que “fue algo lamentable que me provocó mucha impotencia. Era algo que no esperaba, que no tiene ninguna explicación y que a todas luces fue algo muy injusto”.

Agregó que “uno puede entender que hay descontento. Empatizo profundamente con el descontento que hay en un segmento importante de nuestra comunidad a nivel nacional. Espero que el gobierno reaccione rápidamente con una mesa nacional que permita dar respuesta a algunas inequidades que existen en el país”.

Pese a ello, el alcalde dijo que nada justificaba los hechos de violencia, la rotura de vidrios, no sólo en su caso, sino que también en otras propiedades y el apedreamiento de vehículos.

A raíz de los hechos de protesta hubo cuatro personas detenidas, un hombre y tres mujeres (una de ellas menor de edad), quienes quedaron en libertad a la espera de ser citados al tribunal. Algunos de los manifestantes denunciaron lesiones atribuidas a balines de goma, uno de ellos con una lesión de cuidado en uno de sus ojos.

Ataque a cuartel policial

Por su lado, el cuartel de la 2ª Comisaría fue otro de los recintos atacados por los manifestantes, quienes en tres ocasiones llegaron hasta el lugar a expresar su malestar con insultos y provocaciones. En la primera ocasión se limitaron a lanzar cánticos contra Carabineros. Sin embargo, pasadas las 22 horas del sábado, nuevamente llegaron frente al recinto donde destrozaron con piedras cuatro ventanales.

Pasadas las 23 horas, nuevamente, ahora un grupo más reducido, lanzó piedras e intentó realizar una fogata en el frontis del cuartel. Ello provocó la reacción de los funcionarios policiales quienes procedieron a repeler a los manifestantes con gases lacrimógenos y logrando la detención de personas.

Al respecto, el comisario, mayor Alain Valderrama, expresó que “nuestro personal policial en primera instancia actuó de manera preventiva pese a que no era una marcha autorizada”. Sin embargo, al producirse daños en la propiedad privada tanto en viviendas como vehículos alcanzados por las piedras e intentos de barricadas, los carabineros procedieron a controlar a los manifestantes para traer tranquilidad a la ciudad, ya en horas de la madrugada del domingo.