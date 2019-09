Cuatro parejas están en estudio para trasplante de órganos

Con distintas mesas informativas el Hospital Clínico busca celebrar el Día del Donante de Organos, esto con el objetivo de generar conciencia de lo que significa la donación de órganos y con ello aumentar la cifra de donantes. “En la región no hemos tenido procuramientos, en lo que va del año”, afirma la enfermera coordinadora de trasplante Ay-ling Campos.

En lo que va del año se ha trasplantado una persona de riñón, gracias a un donante cadáver, y otras cuatro parejas se encuentran en estudio pre trasplante en el Hospital Regional de Valdivia, por lo que en enero próximo ya se podrían realizar los trasplantes con donante vivo.

Este es parte del balance a nivel regional en materia de donación de órganos, que da cuenta que en la región no se han registrado procuramientos desde 2017 en que tres personas se convirtieron en donantes.

En el marco del Día del Donante de Organos, que se conmemora cada 27 de septiembre, se harán distintas campañas de difusión para generar conciencia respecto de la importancia de la donación y la posibilidad de salvar vidas, pero sobre todas las cosas a conversar en familia su decisión. Esto porque en lo que va del año, a nivel nacional, el 59% de las familias se negó a autorizar la entrega de los órganos de un pariente que era donante y es la más alta de los últimos 20 años. En 2018 llegó al 51%, y la más baja fue en 2003, con un 30 por ciento.

En la actualidad, en caso del fallecimiento de una persona inscrita como donante, se consulta con la familia si desea respetar la decisión que tomó en vida. Sin embargo, la familia puede negarse a donar si así lo desea. Con la nueva Ley de Trasplante se procura aclarar y validar el actual registro de no donante, ya que muchas personas desconocen que están en el Registro Nacional de No Donante ya que nunca han expresado su negativa. El plazo para hacer este trámite expira el 12 de marzo de 2020. Desde ese momento en adelante el Registro Civil a su vez, tiene seis meses para depurar el registro. Quienes no hagan este trámite, desde el 12 de septiembre de 2020 serán considerados donantes, y mediante este sistema desde esa fecha si una persona es donante, la familia ya no podrá oponerse al momento de su fallecimiento.