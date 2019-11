Cuentan las horas para gira de un mes a Alemania

Tercero medio del Colegio Alemán

Fotos Gerardo López

El 17 de noviembre, los dos terceros medios del Colegio Alemán emprenderán su tradicional gira de estudios a Alemania, donde permanecerán hasta el 16 de diciembre. Serán 26 los estudiantes y cuatro profesores, los que integrarán la delegación, los que durante este período, vivirán una experiencia enriquecedora para su futuro.

Uno de los que formará parte de este grupo es Leandro Vera Seguel, que el 2017 llegó al Colegio Alemán, proveniente de la Escuela Croacia, producto de una beca que le permitió cursar su enseñanza media en este establecimiento, en forma gratuita, producto de su excelente promedio de notas. En octubre de 2016, en esta misma sección, expresó sus expectativas respecto de este cambio, de pasar de la Escuela Croacia al Colegio Alemán, las que ahora ya están más consolidadas. Leandro, quizás más que sus compañeros, está ansioso por esta gira al país europeo.

“Primero fue la preparación psicológica, y no lo asimilaba mucho, onda, gira de estudios y me concentraba más en lo académico, pero como está terminando las clases y nos quedan once días, me vienen los nervios, otro continente, otro país, otra cultura. Tuvimos un desayuno hoy (ayer) en que nos explicaron el tema de los albergues y estadía; que íbamos a estar caminando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche incluso, y que así será todos los días, por un mes. Son diversas ciudades las que visitaremos: Leipizig, München, Hamburgo, Berlin, Frankfurt. En Frankfurt me quedaré los dos primeros días y después, los dos últimos días de la gira, vuelvo y de ahí regresamos a Chile. Allá sabemos que iremos al Cirque Soleil, recorreremos museos, el campo de Auschwitz, ferias navideñas alemanas”, adelantó el estudiante.

Leandro Vera sabe que a su regreso, al igual que sus compañeros, tendrá que enfocarse en el último año y en la PSU, porque al menos en su caso, su meta es estudiar Medicina, en la Universidad del Desarrollo. Todo gracias a esta experiencia de estar en el Colegio Alemán, que le ayudó a potenciar sus virtudes.

Por eso recuerda que desde que ingresó, “he cambiado mucho, en lo mental sobre todo. He cambiado mi forma de ver el mundo, la gente que he conocido aquí es mejor que la que conocí en la Escuela Croacia, he hecho muchas amistades, lazos bien fuertes con gente conocida. En primero medio fue complicado porque venía con una base muy básica para estar aquí, pero tuve a mi profesora de matemática, que me repasó todo lo que necesitaba. Y ahora tengo una vasta enseñanza de matemática, porque voy bien encaminado. En alemán igual, tengo promedio 6,7”, destacó, finalmente, Leandro Vera Seguel.