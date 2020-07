Cyber Fosis: 20 emprendedores regionales comercializarán “online” sus productos en esta plataforma nacional

– En la iniciativa participan más de 450 expositores de todo el país.

Mercedes Araneda es la responsable del negocio “Detallitos Cosmética Natural”, y es uno de los 20 emprendimientos locales que están participando en esta vitrina digital, un apoyo para la comercialización en tiempos de pandemia.

Sus inicios se remontan hace más de 6 años. Había realizado estudios de cosmética y bioquímica que no alcanzó a terminar. Sufrió un accidente que la tuvo postrada 6 meses, en estado de coma. “Cuando desperté me di cuenta de que tenía muchos problemas en la piel, que ya no me servían las cosas normales de cosmética, por tanto, tuve que empezar a elaborar mis cosas, jabones y shampoos. Mis amigas se dieron cuenta que mis productos me hacían bien, así que comencé a vendérselos y así fueron mis primeras redes de venta”, recuerda.

“Es importante la colaboración del Fosis. Lo que nosotros necesitamos son vitrinas virtuales, en las cuales podamos vender y ofrecer productos a nivel nacional y local. Qué mejor que mostrarnos al país con nuestras cosas a través de una página, que incluso tiene descuentos para los que quieran comprar. Lo lindo de este Cyber Fosis es que reúne a expositores con proyección a nivel nacional”, manifestó entusiasta la emprendedora.

El director regional del Fosis, Hernán Soto, explicó que esta iniciativa nace para fortalecer la comercialización a través de redes sociales, aplicando lo aprendido en las capacitaciones de los programas del servicio. “Es una vitrina digital donde podemos encontrar más de 450 emprendedores a nivel nacional, 20 de nuestra región, felices de apoyarlos bajo el escenario en que nos encontramos hoy, para potenciar sus ventas, sus productos, mostrarlos a nivel nacional, con capacidad de producción y despacho”.

Liz Casanueva, seremi de Desarrollo Social y Familia dijo que, como gobierno, están contentos de permitir y entregar herramientas a toda la comunidad, específicamente a 20 emprendedores de la Región de Magallanes.

Accesorios y regalos; artesanía; salud y belleza; gourmet; hogar; mundo infantil; servicios; y vestuario y calzado. Estos son los rubros que pueden encontrar en la web www.cyberfosis.cl, plataforma que estará disponible hasta el 7 de agosto para conocer, comprar y recomendar a destacados emprendimientos del país.

Dentro de los productos ofrecidos, hay algunos con promociones, como un producto gratis por la compra de cierta cantidad de unidades, y otros descuentos de hasta un 30%.