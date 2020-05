Daisy, la conmovedora historia de la joven madre que dio a luz y sobrevivió al Covid

Demostró que “el amor es más fuerte”, logrando salir de su estado grave y abandonar la Uci. Hoy está de vuelta en casa y conversó con La Prensa Austral.

Edmundo Rosinelli

Hace dos semanas el marido pedía por redes sociales cadenas de oración para su joven esposa, Daisy Gallardo Coby, que llevaba 19 días hospitalizada, y se encontraba en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Magallanes.

“Ya no te imagino enferma, te imagino que estás aquí, sana”, le escribía Michael Mansilla Coihuín.

“Esos son mis pensamientos y así va a hacer. Creo tanto en ti mi Dios y en todos los santitos y ángeles, que me encomiendo a diario, que mi corazón sabe que te recuperarás”.

“Agradezco a todos los que han orado y enviado las buenas vibras a mi señora”.

Grave en la Uci

El mismo Hospital Clínico de Magallanes informó el domingo, el Día de la Madre, que Daisy, con 36 semanas de embarazo, tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia debido a su estado positivo por Covid-19.

Por su condición no pudo realizar apego con su bebé, que nació en buenas condiciones.

El estado de Daisy se agravó y fue trasladada a la Unidad de Paciente Crítico donde estuvo conectada a ventilación mecánica.

Ese día Michael la visitó en la Uci y pudo mostrarle videos y fotos de su linda bebé, Martina Isidora.

“El amor es más fuerte”

En sus largas jornadas internada en el hospital, alguna vez debió recordar aquella frase, “el amor es más fuerte”. Esto la vitalizó y le dio la fuerza para seguir luchando por su vida, con el fin último de reencontrarse con el esposo y la hija.

Ahora ya está en casa. Tiene a Michael a su lado, pero falta que llegue a sus manos Martina. Lo que no sucederá hasta que le den el resultado del último examen y salga negativo.

“Es por mi hermana Martina, que murió por una negligencia médica”, nos dice Daisy por el nombre que llevará por siempre su hija.

De resfrío común a Covid

La fiebre que tenía el lunes 6 de abril la asoció a un resfriado común. Pero como al día siguiente las molestias continuaban decidió acudir a la clínica.

“Recuerdo que me revisó un médico, y al auscultarme los pulmones dijo que tenía un resfriado común. Me recetó paracetamol de un gramo y paltomiel”.

“Pasé a la farmacia a comprar lo que me indicaron, pero la fiebre seguía, hasta el miércoles 8 que no aguanté más y llamamos al Samu. En el Hospital Clínico me tomaron el examen y dio positivo a Covid”.

El jueves 9, a las 17,25 horas, le hicieron la cesárea y nació la hija. Un hermano y su cuñada la fueron a retirar al hospital. Ellos la cuidan, a la espera de que Daisy pueda mecer a la bebé en sus brazos.

“Primero tengo que recuperarme, porque no puedo caminar y moverme, donde estuve tanto tiempo acostada y sedada. Perdí masa muscular. Está viniendo el kinesiólogo a casa y estoy haciendo ejercicio. Ahora ya di mis primeros pasos sola”.

“Son un amor”

De su paso por el Hospital Clínico conserva los mejores recuerdos del abnegado trabajo del personal. “En la Uci y el cuarto piso son un amor. Sinceramente gracias a todos ellos”.

El mensaje final es a la gente, a que se cuide. Porque pese a que ella tomó todos los resguardos igual se infectó. Desde los primeros días de marzo hizo reposo. Tomó días administrativos, vacaciones y el prenatal, “porque no quería enfermarme y aún así terminé contagiada”.

Insiste en que “es muy feo pasar por esto, cuando estuve inconsciente y con fiebre tuve alucinaciones, es como estar en otra dimensión”.

Lo único que sabe es que le hicieron la cesárea, luego la llevaron a la Uci y de ahí no se acuerda de nada más, hasta que llegó a verla su marido, “lo que para mí fue en ese momento un cable a tierra”.

“Agradezco a todos mis compañeros de trabajo (Unimarc España), y a todas las personas que oraron por mi recuperación”.

Y ahora sólo le falta recuperar a su hija para cerrar bien este ciclo maternal, que estuvo cruzado por el contagio del coronavirus y que la tuvo al borde de la muerte.