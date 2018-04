Damnificados por voraz incendio en Río de la Mano se levantan de las cenizas

“Lo único que quiero es volver a construir mi negocito, porque yo sé que trabajando voy a volver a levantarme”, manifestaba el pasado miércoles 24 de enero, Francisco Macías Ojeda, observando a su vez los restos carbonizados de su vetusta vivienda y local comercial que fueron totalmente consumidos por un voraz incendio que se registró un día antes en el inmueble de calle Patagona Nº2036, en la población Río de la Mano.

A 69 días de aquel lamentable incidente, las lágrimas y la ingobernable desazón han ido desapareciendo, proyectando levemente una sonrisa en su semblante y la esperanza en el porvenir de su familia luego de ver erguidos los cimientos de su nuevo hogar, una labor que ha avanzado a pasos agigantados y que tiene como principales protagonistas a tres de sus cuñados y a un maestro constructor, quienes desinteresadamente se trasladaron desde la isla de Chiloé, transportando en el transbordador de la compañía naviera Navimag diferentes elementos para la edificación de la futura morada

“Yo fui el que sufrió más y mi señora ha sido la más fuerte en esta situación. Ella desde el primer momento me dijo que íbamos a salir adelante. Fue tanto lo que se perdió que conlleva mucho trabajo el recuperar todo. Gracias a los vecinos, los amigos y por sobre todo a la familia, logramos juntar la platita e ir comprando lo necesario para levantar de nuevo la casa”, declaró evidentemente tranquilo.

El comerciante aseguró que tras ocurrida la desgracia sus cuñados viajaron inmediatamente para ver y analizar qué era lo que había que hacer, para luego retornar a Chiloé y volver durante la semana pasada a Magallanes con un camión a bordo de la embarcación donde traían los durmientes de madera que darán vida al esqueleto de la futura casa. Además precisó que la solidaridad de un amigo fue crucial ya que éste le proporcionó las vigas de acero para sostener lo que será el segundo piso.

“Ha sido demasiada la ayuda que he tenido, a lo mejor no la merezco, pero mi señora siempre ha sido buena con la gente acá en el barrio. Creo que la enseñanza de todo esto es que uno ha obrado bien en la vida, porque la gente lo aprecia a uno. Yo nunca me di cuenta de eso, me daba lo mismo lo que pensaran de mí, yo pasaba encerrado en mi casa, pero pude ver que es necesario compartir un poco más con los vecinos, la familia, los amigos”, explicó.

Aunque su mayor preocupación ahora son las deudas impagas y conseguir los insumos, productos e implementos para reabrir su negocio, que anteriormente constituía su principal fuente de ingresos, asegura estar optimista tras vivir uno de los episodios más tristes de su vida, puntualizando que su principal meta ahora es ver su casita terminada.