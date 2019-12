Daniela Vargas, profesora que ha apostado por el desarrollo de la ciencia estudiantil

Personaje destacado 2019

En las ferias científicas y eventos similares, el Colegio Británico siempre está presente, en gran parte, gracias al trabajo de Daniela Vargas. Magallánica, profesora de Biología de la Universidad de Magallanes, en 2006 inició su ligazón con los proyectos científicos. “Comencé trabando en educación porque me gustaba mucho enseñar, y encontré que podía juntar estas dos pasiones, asesorando proyectos de ciencias. El trabajo con las ferias de ciencias, lo inicié ayudando un proyecto, en el laboratorio de productos naturales con el doctor Pedro Cuadra, donde asesoré a alumnas del Liceo María Auxiliadora que estaban acompañadas de la profesora Hilda Carrera”.

La docente recalcó que “me gusta trabajar en estos proyectos, porque hay un enorme aprendizaje detrás, donde se visualiza el enorme crecimiento de los chicos que participan. Esto incluye todo el proceso: Los alumnos deben buscar fuentes, analizarlas, escribir un proyecto, desarrollar el proceso de terreno y laboratorio, obtener resultados y presentarlos frente a un jurado. Esto hace que tengan muchas instancias de diversos aprendizajes. Lo mismo se replica en las clases en el Colegio Británico, donde los alumnos al trabajar un contenido, deben ser capaces de diseñar un práctico de laboratorio para comprobar o refutar a través de sus resultados, los contenidos estudiados”, profundizó la profesora.

Este año, en octubre, Vargas estuvo a cargo de la guía de los estudiantes de tercero medio, Daniela González y Franco Nocera, que obtuvieron el segundo lugar en la Feria Científica Nacional Juvenil, que se desarrolló en el Museo de Historia Natural, de Santiago, con el estudio “Reutilización de plástico HDPE con fines termoaislantes”. Y hace poco, en el Congreso Regional Escolar de Ciencias y Tecnología de Par Explora Magallanes, clasificaron al Nacional con el proyecto “Atrapa garrapatas”, junto a los estudiantes Mariano Mutis y Julián Gallegos. Además, estuvo a cargo de otras dos iniciativas: Dieta alimenticia de Nacella concinna en isla Rey Jorge” y Río de las Minas y su calidad según los macroinvertebrados.

“Ahora me encuentro terminando un magíster en Educación, y me especialicé en proyectos educativos, para seguir esta línea”, concluyó Daniela Vargas, que también quiso mencionar a sus ex alumnos que ahora son profesionales: Tamara Covacevich, ingeniera, y Dusan Marinkovic, ondontólogo.

Foto José Villarroel