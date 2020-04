David Alday, vicepresidente de la Comunidad Yaghan de Puerto Williams: “Tenemos miedo que estas pestes nos afecten al igual que a nuestros antepasados”

El dirigente de este pueblo originario exteriorizó su preocupación por el avance del coronavirus y criticó a las autoridades por su desempeño ante esta pandemia.

El último reporte de personas contagiadas por Covid-19 en la Región de Magallanes, asignó 18 casos respecto de Puerto Williams. Y, es que la comuna de Cabo de Hornos es la segunda con más infectados a nivel regional. Ante este escenario, la Comunidad Yaghan se ha manifestado a favor de una cuarentena total, ya que para ellos es la forma más efectiva de evitar su propagación. “Cuando hubo dos casos decretaron cuarentena y ahora que estos han aumentado la levantan. No entendemos nada. Nosotros hemos tomado algunas medidas de precaución, prohibiendo la entrada de gente a la villa Ukika para evitar que los ancianos puedan contagiarse”, plantea David Alday, vicepresidente de la Comunidad Yaghan de Puerto Williams.

-¿Cómo calificarían el desempeño de las autoridades ante esta crisis?

– “Nosotros hemos tenido varias reuniones con miembros de la Armada, municipalidad y gobernación para entender qué es lo que están haciendo. Ahora llegó un grupo de expertos en Salud de Santiago para estudiar cómo se expandió este virus, pero siento que si estuviéramos en cuarentena ellos podrían hacer mejor su trabajo. Acá un negocio cerró porque el dueño atendía sin ninguna protección y ahora parece que hay un caso confirmado. Entonces eso no lo entendemos. Por lo menos del municipio no tengo nada que decir, han hecho muy bien su pega. Pero el actuar de la gobernación y sobre todo de la Armada, han dejado mucho que desear”.

– ¿Por qué en especial el de la Armada?

– “Por la simple razón que no hemos visto que hayan hecho un trabajo para ayudar a la población. Acá se utilizaba mucho la “televenta”, pero el problema es que ahora los locales están colapsados porque no hay trabajadores suficientes. Y por eso la gente, sobre todo adultos mayores, han tenido que hacer filas para comprar sus cosas. Si la Armada quisiera, podría ayudar a estas personas. Yo veo que sacan fotos haciendo como que contribuyen en esto pero la realidad es que no hacen mucho”.

– ¿Cuál es el sentimiento de la Comunidad Yaghan en medio de esta situación?

– “Estamos todos bastante preocupados. Ya hemos pasado por esto antes y tenemos miedo que estas pestes nos afecten al igual que a nuestros antepasados. Todas estas enfermedades que llegaron a la isla Navarino fue lo que causó la muerte de tantas personas de nuestro pueblo. Y creemos que este nuevo virus puede hacer lo mismo con nosotros”.

– ¿Qué otras peticiones además de la cuarentena le han propuesto a las autoridades?

– “Nosotros queremos que haya un apoyo a los trabajadores vulnerables de la zona. Se ha hablado mucho de priorizar la economía pero queremos que también se ponga la atención en las personas. Acá está la empresa Productos Marinos, pero no se sabe qué medidas de protección se están tomando con los trabajadores. Sé que todos ellos duermen en unas casonas donde pueden llegar hasta 15 personas y también viajan todos en un solo bus, entonces me preguntó cuáles son las medidas de prevención que se están desplegando allí”.