DC en Magallanes define estrategias para superar la crisis política

Senadora Carolina Goic hizo un llamado a cumplir “normas mínimas de convivencia” entre los militantes.

Luego de la primera vuelta presidencial -que se marcó por la dura derrota de Carolina Goic- la Democracia Cristiana ha vivido una de las crisis institucionales más grandes de su historia, ya que no sólo la senadora tuvo que dar un paso al costado a la presidencia del partido por presiones internas, sino que además más de treinta militantes del sector “progresismo con progreso” dejaron de militar en la DC.

La situación de gran tensión que se vive en todo el territorio nacional, ha sido motivo de que la crisis tambiéEntradan se agrave en la Región de Magallanes, donde en las últimas semanas militantes de la falange (concejal Germán Flores y consejero regional Nicolás Gálvez) se atacaron públicamente a través de nuestro medio. Dicha disputa, hizo que el partido organizara una junta regional de urgencia, para definir posiciones y “limar” las asperezas entre los involucrados.

En la junta regional, se abordaron diversos puntos de acción, tales como analizar los resultados electorales, la pérdida de un diputado (Juan Morano) y de un consejero regional (Gálvez), quienes no superaron las expectativas y resultaron derrotados en las votaciones. Además, dicha cita sirvió para ver el panorama de la DC ante el 11 de marzo próximo cuando Sebastián Piñera asuma como Presidente y sobre la marcha recalcar su postura como parte de la oposición al gobierno de Chile Vamos. “Para mí lo importante y lo que ya hicimos, es que fue instalar una propuesta que se funda en la ética en política, que ante la corrupción es intachable. Lo segundo es la capacidad de convocar y cuidar nuestros liderazgos y de no caer en una escalada de autodestrucción, que no tiene que ver con lo que la gente está esperando hacia afuera que hagamos”, manifestó la senadora por Magallanes Carolina Goic.

Igualmente, diversos militantes habían pedido que la presidenta regional del partido, Eugenia Mancilla, tome la responsabilidad política de haber perdido dos candidaturas. Sin embargo, fuentes confirmaron que Mancilla seguirá a la cabeza del partido a nivel regional. Al ser consultada por esta situación, Carolina Goic manifestó que “ella es la presidenta y no le voy a decir a ella qué es lo que tiene hacer”.

La “escapada” de los militantes

Hace algunos días, 31 militantes de la DC -entre ellos Mariana Aylwin- decidieron dar un paso al costado y abandonar la militancia del partido. Si bien esto será analizado en la junta nacional a finales de este mes, Carolina Goic expresó que “yo no comparto las declaraciones que he escuchado, en el sentido de que algunos se alegran que se hayan ido. En la DC nadie sobra y en esto de quien se vaya, siempre es un dolor, sea cual sea el militante. Yo esperaría que lo que prime sea la fraternidad interna, el cómo hacer de un partido que expulsa, a un partido que atraiga. Hacernos cargo de los malos resultados y en particular aquí en la región. Eso se logra conversando en la fraternidad, a mí no me gusta que se vayan militantes de la DC. El desafío del partido es cómo se aprenden las lecciones y no en una camisa de fuerza, sino que más bien en un espacio que permita plantear una propuesta de país de futuro; más dialogante y convocante”.

Finalmente, la senadora por la región señaló que “como partido nos estamos quedando atrás, con el hecho de no dar las respuestas adecuadas a los tiempos que vienen. Espero que aquellos militantes cumplan con normas mínimas de convivencia, disciplina interna y de proyecto en conjunto. Para mí lo importante y lo que ya hicimos, el instalar una propuesta que se funda en la ética en política, que ante la corrupción es intachable”.