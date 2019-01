De 27 postulantes en 2017 el Paic pasó a 62 en 2018

Un importante aumento registraron el año pasado las postulaciones al Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (Paic), hecho que fue destacado por el alcalde Claudio Radonich y la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, Elena Blackwood.

En 2018, el municipio de Punta Arenas benefició a 62 organizaciones comunitarias, cifra que superó a la del año 2017, cuando se entregaron recursos a 27 postulantes.

Tanto Radonich como Blackwood realizaron una invitación a las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna a postular al Paic, que este año contempla $170 millones, con un aumento de más de un 10% de los recursos en comparación al año 2018.

El jefe comunal explicó que estos dineros son para viviendas, para mejoramiento de sedes, temas culturales, deportivos. Lo importante es que este es un instrumento que ha dado muy buenos resultados

“Uno se da cuenta que esto tiene un único objetivo, que la colaboración llegue directamente a los vecinos”, afirmó Radonich.

Por su parte, Blackwood explicó que, entre los requisitos, se encuentra que las organizaciones postulantes cuenten con su personalidad jurídica vigente y tengan la documentación necesaria. “Nosotros en Dideco, además, tenemos un tiempo destinado a capacitación y a aclarar dudas y consultas a todas las organizaciones que quieran postular. Eso lo vamos a realizar durante el mes de febrero próximo”, señaló.

Beneficiados

Una de las organizaciones beneficiadas en 2018 fue el Centro de Padres de la Escuela Parvularia Josh Kee, quienes con el proyecto “Música, expresión del alma”, adquirieron instrumentos musicales para insertar a los más pequeños en el mundo de la música.

“Estamos felices, porque ha sido muy significativo. Nosotros teníamos instrumentos, pero eran muy poquitos. Además, no estaban en buen estado, se estaban utilizando hace no sé cuántos años. Y nos llegaron instrumentos novedosos, porque había cosas que no habíamos visto. Súper creativo. A los niños les encanta la música”, afirmó Pamela Cárcamo, educadora de párvulos.

Bases

Las bases del Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (Paic), pueden ser retiradas hasta el viernes 8 de marzo, en las oficinas de Organizaciones Comunitarias, ubicadas en calle Independencia Nº830, primer piso, interior.

En tanto, la recepción de proyectos se realizará entre el 25 de marzo y el 1 de abril 2019, en oficina de partes del municipio (Plaza Benjamín Muñoz Gamero Nº745).