De «aspirina» califican recursos anunciados por gobierno para ir en ayuda de municipios

Piñera les pidió «ajustarse el cinturón»

Ayer el Presidente Sebastián Piñera anunció una importante inyección de recursos por parte del Estado a los municipios para paliar la pérdida de ingresos como efecto del coronavirus, además de entregarles más facultades para fiscalizar las medidas restrictivas.

Sin embargo, el Mandatario pidió a los municipios «apretarse el cinturón» considerando que el aporte del Estado no compensa íntegramente la caída de los ingresos”.

El anuncio fue recibido con mesura en el municipio de Punta Arenas. Para el concejal José Aguilante se valora «pero no es más que una aspirina. Aquí se requiere de 900 mil millones de pesos, porque hay municipios sin caja producto de las derivaciones por la prioridad a temas de la agenda social. Lo que se requiere en realidad es mayor consciencia y empatía por parte del gobierno de la situación dramática que viven algunos de los municipios y se aumenten más los montos para solventar las necesidades».

Agregó que el otro problema es que se requiere de recursos frescos, «porque no se saca nada de promesas que van a concretarse de manera tardía. La urgencia es hoy, porque hoy los municipios están colapsados por las personas que están sin trabajo y demandan ayuda social».

De acuerdo a lo informado por Sebastián Piñera, el aporte considera cubrir toda la pérdida de ingresos por el pago de contribuciones y de patentes, equivalente a 154 mil 960 millones de pesos.

Junto con ello se dispondrá de recursos adicionales por $80 mil 960 millones, que son parte de lo comprometido en el Plan de Recuperación Económica.

También se entregarán $113.281 millones para que puedan ser destinados al aspecto social y de la salud.

Ahora sólo falta tener certeza acerca de la fecha y de cómo serán distribuidos los recursos entre las 346 municipalidades distribuidas a lo largo del país.