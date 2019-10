De Chiloé a Magallanes: el viaje de Jacobo Hernández por la rehabilitación

“Unidos sin fronteras”. Es el slogan con que se invita a la comunidad a cooperar con las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, que se realizarán este sábado 19 de octubre con el objetivo de recaudar $740 millones. Se trata de una frase que reúne dos ideas base, la primera es que la “unión hace la fuerza” y la segunda que en Magallanes la rehabilitación no tiene fronteras y son todos bienvenidos. La historia de Jacobo Hernández Hernández, 62 años, es un reflejo de ello.

Jacobo es uno de los pacientes que dejó su casa en Chiloé y se vino a Punta Arenas con el sueño de la rehabilitación, en agosto del año pasado. “Yo me vine al Centro de Rehabilitación desde Castro porque mi hermana Ruth vive acá y me habló de las terapias que hay porque en Castro me habían dado el alta como paciente crónico”, explicó.

Fue operado en la tercera y cuarta vertebras por un tumor dentro de la médula el 3 de octubre de 2017 y, cuando salió del procedimiento quirúrgico, no podía moverse o afirmar su cuerpo. “Tomé la decisión de operarme porque el médico me explicó que, si no me operaba y el tumor se reventaba, yo iba a quedar imposibilitado totalmente, en cambio al operarme me extraían el tumor y podía salir caminando o en silla de ruedas, pero yo quedaba con posibilidades de rehabilitación”, recordó.

Por esta razón llegó al Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur. Acá lo apoyaron con atención psicológica y en la parte de rehabilitación a través de kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y la electro estimulación a las piernas. Asiste al centro tres veces en la semana para sus terapias. “Para mí todo el equipo es de mucha importancia porque todos ellos trabajan por mi recuperación. He tenido avances y han sido fruto de mucha alegría”, valoró.

El llamado a cooperar

Los dineros que se recaudan permiten mantener la operación de las tres sedes que hay en la región. Con estas palabras Jacobo llama a la comunidad a sumarse nuevamente a esta cruzada solidaria. “Soy chilote y sé que en Magallanes son muchos los chilotes residentes y, por eso, les hago un llamado a que participen en esta actividad y colaboren, así como también a todo el resto de la ciudadanía para que puedan colaborarnos y sobrepasar la meta del año pasado, que es un propósito grande y sabiendo que es por una buena causa”, dijo Jacobo.

Sostuvo que las Jornadas están abocadas a apoyar personas con discapacidad porque siempre en estas situaciones los recursos económicos faltan. “Prueba de ello es que había un bus para los pacientes pero no se podía poner en marcha porque no había un conductor, pero gracias a la Agrupación de Salmonicultures se pudo dar inicio a ese proyecto y yo soy uno de los pacientes beneficiados… Contar con el bus es algo que agradezco y tomo el nombre de las personas que están con este beneficio para agradecer a la Agrupación de Salmonicultores y Dios permita que este proyecto siga adelante”.

Feria de las pulgas de la Alfredo Lorca se cuadró con las Jornadas

Con cinco alcancías llenas, la Feria de las pulgas de la población Alfredo Lorca también se sumó a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. Jacobo en persona fue a las ferias con alcancías a recoger los aportes, los que fueron entregados al Club de Leones Cruz del Sur.

“Agradezco a quienes han aportado de la Feria de las pulgas de la Alfredo Lorca, ahí yo iba con mi alcancía a recoger aportes, tuvimos una muy buena acogida y logramos juntar cinco alcancías, llenitas. Por eso aprovecho de agradecer la disposición de quienes aportaron a esa alcancía y de quienes no, también porque no era que no quisieran sino que no podían porque incluso se disculpaban de no poder hacerlo, pero también se les agradece”, dijo Jacobo.