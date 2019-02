De Visviri a Puerto Williams…la historia del médico que “saltó” de un extremo a otro

Con suerte Christopher Faúndez Pedreros, 33 años, ubicaba Puerto Williams en el mapa. De la noche a la mañana fue a parar a esta apartada localidad del país, donde hoy cumple su primera semana de trabajo.

¿Pero cómo supieron que estaba acá? Fue lo primero que nos preguntó, muy sorprendido, cuando lo contactamos telefónicamente.

Al igual como le sucedió en enero de 2018, cuando escogió Visviri para trabajar como médico general de zona, al extremo norte de Chile, algo similar le sucedió con Puerto Williams. Nada sabía de su nueva destinación.

En el extremo norte la estadía no fue muy larga ni grata.

Un reportaje del diario La Tercera lo hizo “famoso”, al dar a conocer que este joven médico, mientras ejerció en la capital de la comuna General Lagos, en la Región de Arica y Parinacota, a 4.069 metros de altura, y donde las temperaturas en el día no sobrepasan los 20 grados y en las noches son de menos cinco grados bajo cero, tuvo la osadía de denunciar situaciones ante el Servicio de Salud de Arica, Minsal, Contraloría, las que a su juicio no estaban funcionando bien.

El detalle completo del informe que el médico presentó a fines de noviembre, lo replicó a comienzos de enero de este año a través de una carta que envió a la Primera Dama, Cecilia Morel.

“Además de los problemas con su convenio y la falta de implementos para realizar su trabajo, en esos documentos acusa la imposibilidad técnica durante toda su estadía para acceder al sistema de la Red Minsal, por lo que no ha podido cursar interconsultas, revisar exámenes en línea ni realizar consultas de telemedicina, la única forma de que pacientes en zonas tan extremas como Visviri puedan acceder a especialistas, aunque sea a través de videoconferencias. También denuncia sobrecarga laboral, que durante varios meses no se le pagó lo que correspondía y que el SSA no le prestó asistencia jurídica luego de haber sido agredido durante una de las rondas rurales”, consigna La Tercera.

Con la exposición de estos antecedentes, Faúndez selló su salida. Lo “invitaron” a buscar otro destino.

“A Puerto Williams se va”

“No es que ellos me designaran este punto (Williams), sino que al darme la posibilidad de cambiar de lugar, que fue una opción obligada, me preguntaron a qué lugar de Chile quisiera ir, entonces dije: ahora tendrá que ser el sur”.

La directiva de la asociación de médicos generales de zona le entregó un listado de todos los lugares que tenían plazas con médicos disponibles.

“Empecé a llamar a los servicios de Salud Reloncaví, Chiloé, Aysén y Magallanes. Luego, lista en mano, empecé a tachar los lugares que más me llamaban la atención. Descarté todos los Cesfam, porque quería trabajar en posta o en un hospital”.

Recuerda que se fue contactando con los médicos de cada uno de estos lugares quienes le dieron a conocer los pro y contras de los puntos de trabajo.

Finalmente se quedó con dos: Palena y Puerto Williams. Pero como la colega de este último hospital le habló tantas maravillas del hospital comunitario que terminó por aceptar el traslado al confín del mundo.

“Cuando tenía la decisión tomada avisé al ministerio y me dijeron: entonces a Puerto Williams se va, y acá estoy”.

Nadie lo esperaba

El jueves 14 de febrero llegó a Punta Arenas y el mismo día en la tarde abordó el ferry. A partir de ese momento sintió en carne propia lo que alguna vez escuchó hablar del llamado viento del sur.

El temporal que había ese día retrasó la salida. Al final, después de 36 horas de navegación llegó a su nueva destinación médica, a las cinco de la mañana del día sábado.

En Puerto Williams no lo esperaba nadie. Apenas bajó del ferry salió a tomar un chocolate caliente, en una cafetería cercana al embarcadero. “Luego empecé a caminar y a recorrer el poblado en busca de un arriendo. Encontré un hostal y ahí me quedé hasta que encontré a una señora que me arrendó una pieza, porque acá no hay nada para arrendar”, nos comentó Faúndez .

Pero la primera quincena de marzo le estarían entregando una casa fiscal.

“Un paraíso”

Mañana completa una semana en Puerto Williams y por lo que ha visto del hospital comunitario “Cristina Calderón”, dice, “esto es un paraíso”.

Claro porque donde trabajaba la infraestructura era súper precaria. “Acá el hospital es nuevo. Tiene calefacción interna. Todo está muy limpio, ordenado. El equipamiento es variado”.

Hablar del clima no le incomoda, porque en Visviri pasó mucho frío. “Llegamos a los 20 grados bajo cero y aún cuando ahora estamos en verano no creo que vaya a ser tan helado como lo que me tocó vivir allá”.

En el extremo norte la temperatura promedia los 15 grados Celcius en el día, y baja a los menos 4, 5, 11, 18 y hasta 20 grados por las noches.

Por eso en lo climático no es muy grande el cambio. Visviri está por sobre los 4 mil metros de altura, “pero la comuna, que se llama General Lagos, donde yo era médico único está entre los 4.040 y 5.000 metros de altura”.

En el plano familiar, Christopher Faúndez es el mayor de tres hermanos. Oriundo de Talcahuano y hace 5 años pololea con una colega de profesión. Por ahora van a seguir separados porque es muy difícil que su compañera pueda trabajar en Puerto Williams, dado que está haciendo su especialidad en medicina interna, y el hospital comunitario es sólo para generales de zona.