“Debemos asumir que hay niños que no han tenido acceso a los contenidos de educación”

Esto es como volver a los años 60 cuando se hablaba de garantizar al acceso a la educación. Esta es la primera reflexión que lanza el concejal Mauricio Bahamondes al referirse a la falta de computadores y acceso a la Internet que sufren alrededor de 3 mil escolares en Punta Arenas.

El “paño” lo conoce bien, por su calidad de docente y de presidente de la Comisión Educación del Concejo Municipal. Por ello, su opinión no es antojadiza: “Aquí se está tratando de dar un sentido de normalidad y nos encontramos con un sistema educativo que da cuenta de segregación, de desigualdad, donde lo único real es el aumento de la brecha digital”.

Señaló que hace algunas semanas solicitó a la Corporación Municipal un informe sobre las condiciones de accesibilidad a Internet de los alumnos. Los datos dieron cuenta de más de 2 mil estudiantes sin acceso y 3 mil sin computador.

Esto, agrega, revela una realidad que indica que “en la práctica tenemos gente que no está estudiando nada, que estamos dando un paso atrás en materia de educación y que necesitamos de un Estado que se preocupe de la calidad y de brindar las condiciones de igualdad que los estudiantes requieren. Esto es, sin duda, un retroceso, porque en los años 60 hablábamos de cómo hacer que la gente vaya al colegio y hoy es cómo recibe la información”. En esta carencia, el concejal dijo que el punto más preocupante y que necesita de una pronta solución es la de los jóvenes de cuarto año medio. “Por eso he mantenido reuniones con entidades de gobierno, pedí cotizaciones a la Junaeb y estoy a la espera de la respuesta por parte de una institución que tiene la voluntad de colaborar en la compra de algunos equipos”. Agregó que hoy ha habido un esfuerzo importante por parte de los docentes que, incluso, han llegado a la casa de los mismos alumnos para entregar guías y libros, “pero por la situación que se está viviendo es necesaria la herramienta tecnológica, y no puede ser que por la carencia de ésta un estudiante quede fuera del sistema”.

Parte de una nueva realidad

Mauricio Bahamondes señala que hoy la situación debe llevar a replantearse muchas situaciones en materia educativa, acerca del futuro y de cómo podría ser la enseñanza a partir de la etapa post pandemia. Aquello, agregó, pasa por el entendimiento de las autoridades, de los profesores, de los padres y apoderados, y de los responsables de la educación, “porque hay que entender que se requieren modificaciones. Por ejemplo, muchos papás quieren dar normalidad en cuanto a cantidad de horas y los colegios privados intentan cumplir para quedar bien incluso intentando aumentar esas horas, y hoy los científicos hablan que un niño puede mantener la atención durante 50 minutos. Los profesores también deben estar preparados para manejar nuevas herramientas pedagógicas y las autoridades entender que se requiere de cambios de estrategias. Lo nuevo habla de dinámicas distintas”.

Con respecto a un eventual retorno a clases, el concejal sostiene que “en la práctica eso no tendrá que ver con un decreto y una decisión de la autoridad, tendrá que ver con las garantías y confianza de los padres y apoderados. Aquí hay que entender que estamos frente a una nueva realidad, que requiere de un nuevo entendimiento”.