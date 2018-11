Médico veterinario Cristián Bonacic: “Deberíamos partir con Magallanes como la región que diga basta de una legislación mal hecha”

El médico veterinario Cristián Bonacic Salas, llamó a los parlamentarios a legislar frente a la problemática de los canes sueltos. “Deberíamos partir con Magallanes como la región que diga basta de una legislación mal hecha y se proponga a partir de los diputados y senadores a formular una ley corta con modificaciones concretas a una serie de artículos que están mal hechos y dejan atados de manos al Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente”, señaló el profesional.

Y, es que los constantes ataques de jaurías de perros sin control, que han dejado cientos de ovinos muertos y agonizando en los campos de Tierra del Fuego, no sólo preocupan a quienes se dedican al rubro ganadero. Para el médico veterinario de la Universidad de Chile y académico de la PUCC, Cristián Bonacic, es urgente legislar en la materia. “Se hizo una ley (Tenencia Responsable) mal planteada, con un reglamento que realmente deja mucho que desear porque no establece mecanismos de control y no tiene ninguna solución concreta a los perros que están sueltos”, indicó.

Uno de los grandes problemas que genera los perros sueltos es la hidatidosis. “Es una enfermedad parasitaria donde el perro actúa como un transmisor de este parásito y que al contaminar cursos de agua se puede transformar en un problema de salud pública de gran gravedad”, señaló Bonacic.

Ley de Tenencia Responsable

Para el médico veterinario, la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas que fue promulgada el 2017, está mal planteada. “Lamentablemente en el gobierno anterior se le hizo mucho caso a ciertos grupos de presión que están en las ciudades, en Santiago y que generaron una legislación que es completamente inusual para los estándares internacionales y no tiene una mirada de salud pública. El foco de la ley es muy estricto con las personas que responsablemente tienen mascotas, pero ignora por completo esta figura de los perros que están abandonados o en las zonas rurales y no se hace cargo de ellos”, explicó el médico veterinario.

Esterilización

Entre las responsabilidades que la ley establece para los municipios figuran el rescatar, sanitizar y esterilizar a los animales. Para Bonacic, este último mecanismo ha sido inefectivo. “Para llegar a tener un efecto en las poblaciones de los perros y generar una disminución real, tendrían que esterilizar sobre el 85 o 90% de los canes que están en las calles y eso no lo están logrando, y no lo van a lograr porque es económicamente inviable”.

A ojos del profesional, la legislación debiera considerar el incentivo a la tenencia responsable, caniles municipales, prohibición absoluta de tener animales abandonados en las calles y zonas rurales y estimular la adopción. Según explicó Bonacic, en el caso muy calificado donde el animal constituye un peligro para los otros animales o para las personas, en otros países se llega a la eutanasia o al buen morir, medida aplicada por un médico veterinario y que no es lo mismo que una matanza.

“No se puede dejar libre y abandonado a un perro en una zona rural porque para sobrevivir va a atacar, matar, o dejar gravemente herido a otros animales o incluso a las personas. Por lo tanto, el bienestar del ganado, de los animales silvestres y sobre todo la salud y el bienestar de las personas también merecen respeto”, concluyó el profesional.