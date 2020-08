“Debió haberse realizado un trabajo en la atención primaria en los consultorios desde un principio”

A comienzos de los noventa el doctor Gabriel González Lillo fue secretario regional ministerial de Salud y director del Servicio. En esa condición, opina sobre la actual pandemia del Covid-19, aunque reconoce estar alejado de esta contingencia, debido a que, como muchos, se encuentra en su casa sin poder salir.

“Cuando estuve a cargo de la seremi de Salud y del Servicio de Salud fue el momento en que tuvimos un evento de salud pública bastante serio, que pudo provocar muchísimo daño y que fue el tema de la marea roja. Año 91, 92, y nos dimos cuenta que no se iba a ir y que había que aprender a vivir con ella. Para resolver ese tema, hicimos una campaña solidaria en la que se enseñó a la gente lo que tenía que hacer. Cuál era el mecanismo de acción, el daño que producía y cómo evitarlo. La solución fue que toda la gente que saliera a extraerlos, antes de venderlos, debía hacer un examen. La gente, a final de cuentas, se acostumbró a consumir exclusivamente los productos que estaban en condiciones de ser consumidos, y si no, lo podían pagar con su propio pellejo. Esta campaña resultó en el lapso de unos cuatro meses y de esa época a la fecha, no ha habido mayores incidentes”, ejemplificó sobre una situación similar, aunque evidentemente no tan masiva.

Ante este nuevo escenario por Covid-19, González Lillo reconoce que “lo que no se hizo de manera adecuada desde un principio fue haberle dado importancia a la salud pública, en el sentido de que debió haberse realizado un trabajo al nivel de la atención primaria en los consultorios, para que la gente supiera lo que debía hacer: usar guantes, lavado de manos, uso de mascarilla, distancia entre las personas. Pero lamentablemente, lo primero fue implementar las salas de Uci, ventiladores mecánicos, pero se dejó de lado la atención primaria y ahí creo que hubo un error”.

Sobre el aumento de contagiados en la región, González Lillo lo atribuye porque “hemos tenido fiestas, paseos, han sacado a los niños a la nieve; la gente no entiende, no sé en qué idioma hablarles y ahí no podemos echarle la culpa al gobierno. Pero lo que hay que mejorar mucho es la atención primaria y salud pública”, finalizó.