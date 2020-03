Decálogo con recomendaciones para personas con discapacidad ante Coronavirus

Son recomendaciones especiales para personas con discapacidad o bien para quienes apoyan o cuidan a personas con discapacidad durante el periodo de cuarentena por la emergencia de COVID-19

Recomendaciones dirigidas a personas con discapacidad y sus cuidadores, para enfrentar de manera más segura la emergencia del Coronavirus.

“Este es el tiempo para cuidarnos entre todos. Por eso, estaremos difundiendo esta información, para que las personas con alguna discapacidad, y también quienes apoyan en los cuidados durante el periodo de cuarentena, tengan información sobre cómo reaccionar ante esta emergencia por el Coronavirus, donde los cuidados e higiene se deben extremar”.

Las gráficas incluyen recomendaciones sobre cómo limpiar las ayudas técnicas como bastones o dispositivos móviles, además de qué hacer al interior de la casa con artículos de limpieza o rutinas de aseo personal.

«Un llamado a las más de dos millones de personas con discapacidad, a sus familias y a los cuidadores a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir el contagio de coronavirus. Informar a las personas con discapacidad, ya sea a través de protocolos para residencias, como también por medio de redes sociales, con el fin de trabajar unidos para enfrentar esta contingencia».

Por ejemplo, utilizar tecnologías como whatsapp para comunicarse con las personas con discapacidad auditiva ante la ausencia de intérprete de señas mientras se es atendido. Esto, además de otras medidas como mantener la limpieza de interruptores en las piezas o lugares públicos de modo de permitirles contactarse con el resto en una situación que para todos es más estresante de lo normal.

¿Y qué pasa si cuido a alguien con discapacidad visual durante la cuarentena? Las recomendaciones también sugieren no mover los artículos de limpieza de lugar para no desorientar a las personas con discapacidad visual, así como facilitar su acceso y su identificación a través de envases de distintos tamaños que permitan distinguirlos.

Recomendaciones para residencias y cuidadores de personas con discapacidad

Se presentó el Protocolo de Recomendaciones para la Prevención y Atención del COVID-19 en Residenciales para Adultos con Discapacidad, Fase 4, en el que se establecen acciones a aplicarse en todas las residencias del Programa Modelo Residencial para Adultos con Discapacidad. Estas indicaciones también pueden ser implementadas por las familias y cuidadores de personas con discapacidad e instituciones vinculadas a ellas.

Las principales recomendaciones son:

• Evitar la asistencia de personas con discapacidad a los centros de salud si no se presentan signos y síntomas de enfermedad.

• Toma de temperatura al ingreso del turno.

• Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con los residentes, después del contacto con superficies o equipos contaminados y después de quitarse el equipo de protección individual.

• Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios.

• El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto con el residente se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección de la residencia.

• La retirada de la ropa de la habitación del paciente se realizará según las recomendaciones, embolsada y cerrada dentro de la propia habitación. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

• Delimitar los objetos, utensilios e insumos, que deberán ser de uso exclusivo y personal, de forma estricta. No es necesario una vajilla ni utensilios de cocina desechables.

• Si está enfermo: se debe usar una mascarilla al estar cerca de otras personas y al ingresar a un centro de salud.

• Si NO está enfermo: no es necesario usar mascarilla, a menos que se esté cuidando a alguien que se encuentre enfermo y esa persona no puede usar una mascarilla, como puede ser en el caso de los niños pequeños. Las mascarillas pueden ser escasas y deben guardarse para los enfermos y cuidadores/profesionales de la salud.

• Si se requiere acudir al centro de salud, el traslado, en lo posible, deberá ser realizado a través de un medio que involucre el menor contacto con personas, evitando particularmente el contacto con personas mayores o pacientes con enfermedades crónicas.

En el contexto actual, también un llamado a los empleadores a que realicen flexibilidad laboral utilizando teletrabajo, para personas con discapacidad y cuidadores, reduciendo así el contacto y riesgo de contaminación, privilegiando la seguridad y bienestar de las personas con discapacidad y su entorno.