Vicerrectora de la Umag: “Decir lo que la universidad debiera hacer o no es irresponsable y cobarde”

Elizabeth Jeldres Molina destaca que estar acreditados en cuatro áreas, una de ellas competitiva

en Chile como es ciencias, es algo que debiera enorgullecer a los magallánicos.

La Universidad de Magallanes, a pesar del difícil escenario económico que enfrentan los planteles de educación superior estatales, luce el sello de la reacreditación por cuatro años en cuatro áreas: dos obligatorias como gestión y docencia y dos electivas que son vinculación con el medio e investigación.

La vicerrectora de Administración y Finanzas de la Umag, Elizabeth Jeldres Molina, explica que este acuerdo que determina el dictamen de acreditación indica que “si bien en la institución tenemos una situación financiera ajustada nosotros tenemos las condiciones que nos permiten sustentar en desarrollo nuestros proyectos educativo institucionales y cumplir con nuestro plan estratégico de desarrollo institucional”.

En la edición dominical de La Prensa Austral la autoridad financiera de la Umag analizó el momento económico de la universidad magallánica que no es ajeno a lo que viven los demás centros estatales del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, en un año marcado para todo el mundo por la crisis de la pandemia. El 50% de los 4.100 alumnos que están matriculados en la Umag goza hoy de gratuidad otorgada por el Ministerio de Educación y otro 20% mantiene diversos beneficios que les permiten acceder a algunas de las 33 carreras profesionales de pregrado o 15 carreras técnicas.

Jeldres recuerda que en 2004, cuando comenzaron los procesos de acreditación la universidad se presentó de manera voluntaria y empezó a acreditar áreas obligatorias y fue incorporando las electivas. Así fue creciendo y ha ido evolucionando en la cantidad de años.

“Que en este momento estemos acreditados en cuatro áreas y en una tan compleja y competitiva en Chile, como es la investigación, es un esfuerzo y es algo que debiera ponernos muy orgullosos como magallánicos”, recalca la vicerrectora de Administración y Finanzas.

Y recuerda que si no fuese por todos los esfuerzos quizás hoy no estaría el Centro de Asistencia Docente e Investigación con un laboratorio de PCR funcionando o no habría otra serie de proyectos en desarrollo.

“En todas las instituciones hay espacios para mejorar. Uno debe hacerse responsable, porque desde las cómodas tribunas decir lo que la universidad debiera hacer o no debiera hacer es irresponsable y cobarde. Todas las instituciones tienen más o menos algún desajuste”, opina ante las críticas de algunos sectores cuando cuestionan al plantel que es de Magallanes y mantiene una mirada social para su alumnado, ante lo complicado que se torna manejar los presupuestos en universidades estatales.

Evaluaciones y acreditaciones

Asimismo, señala que todas las instituciones tienen más o menos algún desajuste en el mecanismo de cómo funciona una universidad y que éstas no funcionan como una empresa comercial que procesa productos.

Y recalca que en cada una de las áreas sometidas a acreditación son evaluados por una agencia calificadora que revisa los números, producciones y comportamientos. “Todas las universidades del Cruch junto a las universidades regionales hemos expuesto en los diversos escenarios el complejo momento que genera la crisis de la pandemia y además las instituciones arrastran problemas por la estructura de financiamiento y universitaria que existe”, explica.

Detalla que hay altos costos de operación, cuesta el manejo de la infraestructura y baja densidad poblacional: “entonces el modelo de financiamiento opera considerando número de ingresos de estudiantes y en función del financiamiento es una situación que se hace compleja”.

Consultada por cuánto representa el ingreso de pagos por matrícula de alumnos y el monto anual que se percibe por este concepto, Elizabeth Jeldres detalla que “sumando gratuidad, becas y el pago directo de arancel hay una estimación de $11.196 millones en un escenario, lo que equivaldría a un 27% del total de los ingresos”.

Y agrega que si un alumno es financiado por gratuidad el Estado le da a la Umag un valor cierto menor al arancel real, también si tiene arancel de referencia u otro beneficio hay una brecha y ese es un factor importante cuando a los estudiantes se les acaba la gratuidad. ¿Quién va a financiar a esos estudiantes?

Pese a todo destaca el esfuerzo por las acreditaciones de carreras que se logran tras largos procesos que no son gratuitos y demandan sobre $10 millones. “El esfuerzo de mantener carreras en una región aislada como la nuestra, con una lógica donde el volumen de estudiantes no ha sido una variable que decida. Tenemos algunas carreras con pocos estudiantes y para eso tenemos que tener igual la infraestructura. Nosotros debemos tener el sentido de lo que ocurra en la región cuando hay profesionales de ciertas áreas que no se forman acá”.

Reflexiona que si no hicieran este esfuerzo muchos de los estudiantes que egresan del colegio no tendrían opción de educarse e ingresar a la universidad. “Nosotros tenemos un plan de desarrollo educativo institucional. No tenemos un plan de negocio y eso marca una diferencia importante. Hay algunos actores con una visión muy privada, eso es absolutamente respetable, pero la universidad debe estar en sintonía con las necesidades”, recalca.