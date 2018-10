Presidente regional del Colegio Médico, Gonzalo Sáez: “Decirle a los médicos que no pueden administrar hospitales es una absoluta ridiculez”

Sobre la reciente subrogancia que ocupó un dirigente de la Fenpruss en la dirección del Hospital Clínico, dijo: “a mí me parece que ese es un tema de decencia personal”.

Una presentación al contralor general de la República anunció el presidente regional del Colegio Médico, Gonzalo Sáez Torres, tendiente a obtener un pronunciamiento sobre la interpretación realizada por el contralor regional, mediante la cual las subrogancias de cargos directivos, como el Servicio de Salud y los hospitales, corresponde exclusivamente al escalafón del Estatuto Administrativo (Ley 18.834).

Para Sáez esta resolución tiene dos partes. Una que tiene que ver con el aspecto formal, sobre lo que dice el contralor, “donde nosotros tenemos una opinión distinta, pero eso tendrán que dilucidarlo quienes saben de Derecho Administrativo”.

El segundo aspecto que preocupa al dirigente es que “hay un dictamen de la subcontralora administrativa que dice todo lo contrario, el cual señala que efectivamente los funcionarios a contrata pueden ser suplentes. Ese es el dictamen 24.231 de la Contraloría, que estaría en contra de lo que dice el contralor regional de Magallanes. Pero bueno, suponemos que hay algunas desavenencias a nivel de la Contraloría que hacen que ese servicio no funcione como debiera funcionar. Nosotros esperamos que resuelvan esas distintas formas de mirar la ley y esas divergencias que tienen al interior de su propio servicio”.

El dirigente local cree que “decirle a los médicos, que como no están en la Ley de la Escala Unica Nacional no pueden dirigir hospitales, me parece absolutamente ridículo. No tiene ninguna lógica porque no se puede estar jugando con la salud de las personas, y con las decisiones de gestión de los hospitales, que en el caso de Punta Arenas es como la empresa más grande de la región”.

Por lo mismo espera que el tema se solucione en algún minuto y que prime la cordura, “porque decirle a los médicos que no pueden administrar hospitales es una absoluta ridiculez”.

En este punto concuerda absolutamente con la carta que el médico gineco-obstetra, Raúl Martínez, envió a La Prensa Austral, la que leyó estando de vacaciones en el extranjero.

“Me parece que tiene toda la razón respecto de que la ley no puede estar por sobre la razón y la lógica.

“Creo que acá se cometió un error y si bien en lo personal tengo la mejor opinión de nuestra directora subrogante, no es un tema con ella, pero usted ve que la subrogancia finalmente da para muchas cosas, si hasta dirigentes gremiales terminan haciéndose cargo de la dirección”.

Consultado si como gremio van a realizar algún tipo de gestión, respondió que harán una presentación a nivel central, “porque creemos que la Contraloría nacional es la que tiene que dictaminar para todos los servicios”.

¿Esto se da en

otras partes?

Gonzalo Sáez señaló que “hay dictámenes contradictorios, porque en otros servicios, donde hay funcionarios a contrata o que no pertenecen a la escala única del estatuto administrativo, pueden ser directivos subrogantes”.

“Decencia personal”

“Es de toda lógica que estamos frente a una incompatibilidad de funciones”, expresó enfáticamente el presidente del Colegio Médico, Gonzalo Sáez, al referirse a la reciente asunción del dirigente de la Fenpruss, Claudio Barrientos, como director (s) del Hospital Clínico de Magallanes.

“No es normal que alguien, que es dirigente de un gremio a su vez sea gerente de la misma empresa. Eso no tiene ningún sentido. No pasa en ninguna otra parte. Pero bueno, creo que estuvo unos pocos días (Barrientos), pero el tema de fondo está en que si esto continúa, puede que le vuelva a tocar ser subrogante y a mí me parece que ese es un tema de decencia personal. Cada uno tiene que ver si puede ejercer ambas funciones sin entrar en contradicciones éticas vitales. En tal sentido uno por lo menos tiene que apelar a un tema de ética personal. Uno debe tener cierto grado de decoro para no hacer ese tipo de cosas”.