Defensa de oncólogo magallánico acusado de abuso sexual ultima detalles para probar su inocencia

La abogada, Libertad Triviño Alvarado (quien trabaja con el penalista Jorge Bofill), asegura que relatos de la presunta víctima y testigos son inconsistentes. La profesional criticó la publicación de un medio capitalino, en que se da cuenta de tres nuevos testimonios que según sostiene la profesional, “no tienen mérito para ser investigados penalmente”.

“Manuel en general es una persona que no tiene mucha cercanía con los pacientes, diría que más parco que muchos médicos. Entonces, de partida ese perfil no guarda relación con el tipo de acusación que pesa sobre él y menos aún, con los ‘nuevos’ testimonios develados el sábado por El Mercurio que sólo consiguen establecer una condena pública para nuestro representado”.

Así contextualizó ayer -desde Santiago a La Prensa Austral- la abogada Libertad Triviño Alvarado, la necesidad de esclarecer de una vez por todas a nivel legal, el complejo escenario judicial que enfrenta su representado, el oncólogo magallánico Manuel Alvarez Zenteno, formalizado el 8 de enero pasado por el presunto delito de abuso sexual a una paciente en Clínica Las Condes (CLC), en 2017.

La abogada, quien trabaja con el penalista que dirige la causa -Jorge Bofill-, aseguró que cada uno de los episodios descritos por la presunta víctima de iniciales M.G. (de 60 años), no tienen la lógica necesaria para ser considerados efectivos. El caso es bien particular, dado que tanto el relato concreto de la mujer como de las enfermeras y los médicos son del todo inconsistentes. Y acá aprovecho de aclarar que la audiencia de formalización sólo se basó en esta paciente. Eso es sumamente importante a tener en cuenta, porque en la publicación de El Mercurio a través de la revista ‘Sábado’ pareciera como si todos los testigos estuvieran involucrados en la acusación penal. Y no es que el fiscal desconozca dichos antecedentes, pero la situación es que éstos no tienen mérito formal o material como para que se inicien indagaciones penales”, formuló la profesional.

Junto con ello, sumó otros elementos que a partir de la misma publicación, darían la razón a la tesis de la defensa. “Si nos basamos en lo que señala ese artículo, ¿no parece raro que a sabiendas de esto, la directora médica, los psicólogos y el psiquiatra, no tomaran el cuidado necesario para que Manuel se acercara a la presunta víctima el último día?… Esa es, sólo a modo de ejemplo, una de las tantas contrariedades que hay en el procedimiento y nos parece que lo publicado vino a hacer una condena pública. Ahora, por qué M.G. dijo eso, es algo que tiene que investigar la Fiscalía pero sí nos llama la atención que durante sus declaraciones se enfoca más en señalar que Manuel la abandonó respecto del tratamiento de un cáncer que padece, más insistir en que él abusó de ella. Es un tema delicado que ha de dilucidarse y ante eso consideramos que tenemos todos los elementos para garantizar la inocencia de Manuel. Entendemos que esta formalización ha constituido un acto muy doloroso para él, pero era necesario para poder llegar a un juicio oral y así levantar todos los puntos que posibilitarán acreditar que no participó en estos hechos, pues dadas las pruebas que hay, es imposible que el caso llegue a una condena judicial”.

El cierre de investigación considera 120 días, es decir, el mes de abril próximo.

Demanda laboral

A recordar, el 11 de diciembre del 2017, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich confirmaba que el facultativo había sido despedido producto de dicha denuncia recibida en la CLC, no obstante lo cual, la defensa del oncólogo logró demostrar que ello no era efectivo. Esto último, por cuanto Alvarez se encontraba con licencia médica, a lo que se sumó la circunstancia de que la acusación extrajudicial fue dada a conocer en un medio de prensa nacional sin existir aún pronunciamiento por parte de los entes judiciales. “Y acá es necesario mencionar que por ese entonces, Manuel –que trabajó en la clínica entre 2011 y 2017- se encontraba en una situación muy complicada por ese entonces porque la CLC estaba con un déficit económico bastante importante, en torno a lo cual le pidieron desvincular a varias personas, reestructuración que involucraba el despido de dos o tres testigos primordiales que ayudaron a la declaración de la víctima”, acotó Libertad Triviño.

En la oportunidad, la resolución acogió la demanda por tutela laboral interpuesta por la abogada Francisca Bahamonde en contra de CLC, “habiéndose vulnerado la honra del actor con ocasión de su despido con fecha 14 de diciembre de 2017, señalada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo, se condena a la demandada al pago de la suma de $210.000.000 (doscientos diez millones de pesos), por concepto de indemnización prevista en dicha norma, sobre la base de seis remuneraciones, considerando una remuneración bruta mensual de $35.000.000”, dice parte del fallo.

Finalmente, a fines de julio de 2018, la parte querellante ganó la demanda por $327 millones a la Clínica Las Condes.