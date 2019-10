Defensores licitados se manifestaron respecto a condiciones laborales y a la fuerte carga de trabajo

A las 15 horas de ayer, siete representantes de la Defensoría Penal Licitada de Punta Arenas adhirieron a las manifestaciones nacionales con una protesta pacífica que tenía como propósito dar a conocer una declaración respecto a la realidad laboral de esa facción de abogados que actualmente tiene a su cargo el 75 por ciento de las causas que ingresan a la región.

La iniciativa surgió desde los defensores licitados del Maule, y entre los puntos que se reclaman aluden a que no existe un sistema de reinserción social adecuado ni efectivo para quienes se vean afectos a una condena penal. Además, las personas privadas de libertad ven gravemente vulneradas sus garantías fundamentales; las sucesivas reformas al sistema procesal penal que no serían efectivas en cuanto a generar condiciones de prevención de la delincuencia y que éste sólo reproduce la criminalidad, la pobreza y la marginalidad no sólo de los condenados, sino que la perpetúa muchas veces en sus familias.

“En este tiempo hemos prestado una asistencia jurídica a todo nivel, entregando completa protección a personas que han sido objeto de detenciones ilegales, que han sufrido apremios ilegítimos y nosotros como trabajadores hemos estado a la altura de prestar una defensa legal y competente que permita dar un equilibrio a esas circunstancias injustas que muchos ciudadanos han tenido que vivir”, precisó la abogada Vania Cáceres.

Al respecto y haciendo eco del logo de la Defensoría Penal, manifestó que para que haya una adecuada defensa, también “tenemos que dar una lectura al revés de esta situación y entender que sin justicia tampoco va a haber defensa”.

Bajo este contexto, advirtieron que entre las falencias de su condición actual existe una importante inestabilidad laboral; desigualdad en las cargas de trabajo, ya que los defensores licitados tienen a su cargo el 75 por ciento de las causas que ingresan en la región; prácticas antisindicales sin tener un vínculo de subordinación y dependencia; discriminación hacia la mujer y a sus remuneraciones y derechos, además de subcontratación encubierta.

El grupo de profesionales letrados marchó desde las dependencias de la Defensoría Penal Pública hasta la seremi de Justicia para entregar al titular local de la cartera la respectiva declaración.