Defensoría Penal Pública en alerta por renuncia del psiquiatra que trabaja en el Servicio Médico Legal

– Gustava Aguilar advierte que dicha situación es preocupante porque una persona imputada que presente

indicios de inimputabilidad o imputabilidad disminuida debe someterse sí o sí a los peritajes que corresponden.

Su preocupación manifestó esta semana la defensora regional, Gustava Aguilar Moraga, luego que se le informara que el profesional psiquiatra del Servicio Médico Legal, Marcos Barrientos, sólo prestará servicio a dicha entidad hasta fines de este mes, en razón de haber presentado su renuncia. “Es una situación absolutamente preocupante porque si tenemos una persona que está siendo objeto de imputación y existen antecedentes para presumir una condición de inimputabilidad o imputabilidad disminuida, debe someterse a los peritajes que corresponden. Y si no hay un profesional, será un problema”, planteó.

Hasta antes de esta inesperada noticia, la Defensoría Penal Pública ya tenía complicaciones para llevar adelante sus tareas sin inconveniente alguno, dado que las horas disponibles para la tramitación eran insuficientes para toda la cobertura que tiene que existir.

“En las reuniones periódicas del gabinete del sector Justicia se nos informó que se iba a dar esta situación, pero el tema es que a la fecha aún no sabemos si contaremos o no con un nuevo profesional”.

La defensora agregó que durante el año se estima en 15 el número de personas que en promedio son sometidas a pericias en el ámbito psiquiátrico, una realidad sensible que va en paralelo al hecho de que Magallanes no cuenta con centros especializados para este tipo de atenciones como ocurre por ejemplo, en Putaendo.

“En ello estamos al debe y por eso es que a través de la defensa especializada desarrollamos la defensa de inimputables. La idea claro es dar continuidad a las labores que llevamos adelante en esta materia, pero sin un profesional psiquiatra en el Servicio Médico Legal, sufriremos una carencia realmente importante”, planteó.

Inquietud por caso Melgarejo

Gustava Aguilar ligó de paso la anterior temática con las falencias que sigue advirtiendo la Defensoría, respecto del complejo acceso a la salud mental que enfrentan en general los reclusos.

Y en tal contexto, ligó lo señalado con el bullado caso de Sebastián Alexander Melgarejo Alderete, joven de 19 años que se quitó la vida el martes 9 de abril pasado al interior de la cárcel de Punta Arenas, siendo encontrado por gendarmes a las 20,45 horas.

A juicio de la defensora, no es aceptable que aún no se conozcan los resultados respecto del sumario que abrió Gendarmería en torno al hecho mencionado, más aún considerando que estaba a cargo de la protección del joven, quien se suicidó en el recinto intrapenintenciario. “El se encontraba en una situación especial de vulnerabilidad por distintas razones. En enero denunció haber sido objeto de malos tratos, tuvo intentos de suicidio y sobre eso se inició un sumario administrativo, resultado que al día de hoy no conocemos. Después fue enviado a enfermería del complejo penitenciario por razones especiales y estando ahí, se suicidó en abril. Se instruyó un nuevo sumario administrativo y al día de hoy tampoco tenemos una respuesta de qué pasó”, remarcó la profesional, precisando que el joven tenía una depresión compleja. En esto alguien tiene que hacerse cargo y dar una respuesta a los familiares”.

Prisión preventiva: se debe revisar

Gustava Aguilar se refirió finalmente a otra de las principales piedras de tope que percibe la Defensoría y que dice relación con las medidas cautelares: “Muchas personas que han estado privadas de libertad, cuando son en definitiva condenadas, resultan favorecidas con una pena sustitutiva. En ese sentido una prisión preventiva solicitada por el persecutor no puede ser una pena anticipada, ya que a la postre la privación no es proporcional con la sanción que pueda recibir la persona. Menos aún lo será si se determina que es inocente o resulta absuelta al no poderse acreditar su participación en los hechos por los cuales se le ha formalizado y acusado posteriormente. Es un tema que se debe revisar”.