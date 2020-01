“¡Deje de mentir!”, pidió Carolina Goic al senador Bianchi y Gabriel Boric dijo que los alegatos de éste son “infundados”

La senadora democratacristiana y el diputado de Convergencia Social lanzaron sus dardos contra el parlamentario independiente tras acusarlos de querer perpetuarse en sus cargos.

El senador independiente, Carlos Bianchi, acusó a la senadora Carolina Goic y al diputado Gabriel Boric de querer sacarlo del Senado, debido a la indicación ingresada en el proyecto de límite de reelecciones con efecto retroactivo, la que, de ser aprobada, dejaría fuera del parlamento al legislador magallánico. Además, les espetó que, con ello, quieren perpetuarse en el Poder Legislativo.

Sus dichos tuvieron una pronta respuesta de los aludidos, ya que la senadora Goic fue enfática en señalar: “Le pediría al senador Bianchi que deje de mentir y sea un poco más consecuente. Tengo la convicción de que le hace mal a la política eternizarse en los cargos, es, por eso, que hace nueve años, siendo diputada, presenté este proyecto que me alegro esté avanzando en su tramitación”.

La parlamentaria democratacristiana añadió: “Desde el primer día he señalado que lo voy a cumplir, porque creo que es el mínimo de consecuencia que merecen nuestros electores. El senador Bianchi presentó un proyecto similar el año 2009 que limita a una la reelección de los senadores y dos la de diputados y ahora está tratando de que no se aplique. Yo le pediría no intentar engañar y manipular a la opinión pública y hacerse cargo de sus propuestas con coherencia”.

Palabras de grueso calibre de la senadora que culminaron con: “El proceso constituyente es demasiado importante para nuestro país como para utilizarlo para justificar intereses personales para eternizarse en el cargo”.

Gabriel Boric, fiel a su estilo incisivo, le respondió al senador Bianchi diciendo que “las leyes no se hacen con nombre y apellido, ni para favorecer ni perjudicar a una persona en particular. El límite a la reelección y la no perpetuación en los cargos es necesario”.

Boric cree que “el objetivo del proyecto es poder equilibrar la experiencia y el recambio. Los alegatos del senador Bianchi son infundados, salvo que el motivo sea buscar una excusa para permanecer 24 años seguidos en el Senado”.

Presidente de RN criticó doble discurso de Bianchi por hechos de violencia en Punta Arenas

Los hechos de violencia ocurridos la madrugada del sábado pasado en distintos sectores del centro de Punta Arenas fueron condenados fuertemente por el senador Carlos Bianchi, llamando a Carabineros a restituir el orden público.

Emplazamiento que trajo coletazos, ya que el presidente de Renovación Nacional (RN) en Magallanes, Gabriel Vega, criticó la consecuencia en el actuar del senador independiente: “Tras la condena transversal a los hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana, no deja de llamarnos la atención que el senador haga un llamado y crítica a Carabineros para hacer cumplir la ley, pero a su vez haya votado en contra de la ley anti saqueo y anti barricadas”, comenzó diciendo Vega.

El timonel de RN en Magallanes añadió que “en tiempos donde la consecuencia política ha estado en tela de juicio por la ciudadanía, nos preocupa que los representantes de la región no representen coherencia entre el relato y su votación. Recordemos que precisamente esta ley que en su alocución el mencionado senador llamó ‘un refrito de delitos ya existentes’ y que a lo que apunta es a aumentar las penas, precisamente ante la irrupción violenta y lanzamiento de objetos contundentes, tipifica de manera diferente lo que evidentemente ocurrió este fin de semana”.

“Los esfuerzos para restablecer el orden público, que por cierto no son sólo esfuerzos de los funcionarios que hacen cumplir las leyes, sino que, de toda la ciudadanía, y también de quienes redactan las leyes; entendemos que debe ser coherente y decidido, sin ambigüedades, entre lo que se critica y lo que se vota”, finalizó, de forma enfática, el mandamás de RN de Magallanes sobre el actuar del parlamentario independiente.