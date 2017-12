Según Carabineros, delitos de mayor connotación social han disminuido de manera considerable

En los últimos días se dio a conocer el informe Nº455 de Carabineros en torno al reporte estadístico mensual que recopila información y datos relacionados con casos y detenidos en todas las regiones del país, así como también la cantidad de delitos de mayor connotación social que ocurren con mayor frecuencia en las diferentes zonas, respecto a datos acumulados y comparativos con la misma fecha del año anterior.

Bajo este contexto, el mes de noviembre fue bastante favorable para Magallanes respecto a la cantidad de delitos, consignando un descenso de -30,4% respecto a este tipo de delitos en los diversos casos policiales que han marcado la agenda.

“Efectivamente ha habido una disminución considerable en comparación de la misma fecha el año pasado, y nosotros lo tomamos con harta confianza del trabajo que hemos realizado. Nos hemos preocupado esencialmente de ir atacando delito por delito. En el caso del hurto que era un factor importante para subir los ilícitos de mayor connotación sociopolicial hicimos un trabajo en conjunto con los locales comerciales para poder identificar personas, saber los horarios en que los antisociales perpetraban este tipo de delitos, y conforme a eso generábamos servicios preventivos, y esto mismo lo hemos hecho con otros ilícitos”, destacó el subprefecto de los Servicios de Carabineros, comisario Andrés Merino.

Asaltos

Sin embargo, el análisis reveló además alzas por sobre lo normal en los delitos de robos con intimidación o asaltos, que desde enero al onceavo mes de 2017 alcanzaron los 40 casos, mientras que en el mismo periodo de 2016, a esta fecha se consignaban 23 casos.

“En cada delito que se empieza a escapar de los rangos normales nosotros hacemos un análisis de este mismo, es decir, en el caso mismo del robo con intimidación nos preguntamos dónde está sucediendo, a quién le está afectando, en qué horarios se está produciendo y lo resultante de esto nos ha dado que se producen mayoritariamente en el sector céntrico de la ciudad, durante los fines de semana y en horarios nocturnos. Sobre la base de eso, no sólo hemos tenido una mayor presencia, sino que también hemos hecho fiscalizaciones intensas a los locales de venta de alcoholes, donde sabemos, de acuerdo con las versiones de las víctimas, que en esas circunstancias ocurren este tipo de agresiones”, prosiguió.

Asimismo, y sólo en el mes de noviembre de este año, este ilícito superó por tres casos más a lo visto en el mismo mes, pero de 2016, lo que según aseveró el comandante Merino, se vio reflejado en los asaltos ocurridos en almacenes y locales menores. No obstante, la autoridad policial recalcó que se han aumentado los controles de identidad con la finalidad de evitar la presencia de sujetos que lleguen de otras ciudades, o personas que sean de la zona, las cuales mantengan antecedentes penales y puedan estar reincidiendo, con el fin de revertir estas cifras que obviamente llaman la atención a la comunidad, los ponen en alerta, y alteran la sensación de inseguridad.

“En los últimos meses se han producido de dos a tres delitos de éstos, y que aquí en Magallanes no se daba, donde jóvenes llegan a un local pequeño, intimidan al locatario y bajo esa amenaza éste entrega el dinero o lo que le estén exigiendo en ese momento. Ante esto, hemos hecho una labor comunitaria de que todas las personas tengan algún tipo de medida de seguridad. Lo mismo sucedió durante este año cuando se produjo una ola de robos en las bencineras y atacamos ese factor dependiendo de la modalidad que se vaya generando”, indicó.

Robos de vehículos

Otro factor estadístico que se pudo apreciar, fue el incremento de robos de vehículos en Magallanes durante el último mes, cifra que en 2016 se mantenía en 9 casos, mientras que este año alcanzó los 16.

“Es una realidad, y todo el mundo lo sabe, de la cantidad de vehículos que están abandonados en la vía pública y que genera que se produzcan también estos delitos, como cuando queman los vehículos. También, está la confianza de parte de la ciudadanía de dejar los autos abiertos, todavía acá se pueden estacionar afuera de la casa, porque en Santiago o en cualquier otra parte de Chile eso es letal, pero ahora están sucediendo esas situaciones donde los están robando”, deslindó.

En este punto, el subprefecto de los Servicios detalló que dentro de la información que se maneja, es que en la zona se lleva a cabo “para extraer piezas y luego los abandonan, y no existe el llevárselo a otra zona”, asegurando que el porcentaje de recuperación de los vehículos es casi cerca del cien por ciento. “Por lo tanto, nos preocupamos y nos ocupamos de los delitos de acuerdo a lo que vaya sucediendo y a como se vayan manifestando”, sentenció.

