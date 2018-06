Democracia Cristiana acusa aumento de funcionarios y sueldos en la Cormupa

La presidenta comunal de la Democracia Cristiana, Gloria Chodil Ivanovich, a través de una declaración pública lamentó que aquellos alumnos cuyos padres podían acceder a una educación pagada o semipagada estén ad portas de terminar el semestre con clases normales, mientras que aquellos que no, estén sin ellas desde el 10 de mayo debido a que los docentes decidieron presionar a través de un paro, para que se cumpla lo esencial en toda relación laboral, que se les paguen sus cotizaciones previsionales, salud, y cuotas de préstamos.

“Ellos reclaman lo más justo; que se cumpla lo prometido por la autoridad comunal y la Corporación que preside; en octubre se acordó pagar las remuneraciones desde ese mes hasta febrero de 2018 y esto no se cumplió”, señala.

Se pretende decir que esto es culpa del sistema y que siempre ha sido así. “Los demócrata cristianos afirmamos que se falta a la verdad, la Corporación de Natales, que pasó por momentos igual de graves ha ido saliendo adelante, Porvenir, Cabo de Hornos, Laguna Blanca o Primavera no adeudan ni han adeudado sueldos, imposiciones y otros. Hay Corporaciones en el país que no tienen déficit, otras arrojan superávit, por ejemplo Castro”, remarca.

Asimismo, se hace mención que dos de los inmuebles que se pretenden hipotecar fueron adquiridos durante el período del ex alcalde Juan Morano: el de la actual Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) en Avenida Independencia y las dos bodegas de Empremar y que la situación era tan distinta que durante 2008 la Cormupa no requerió aporte del municipio y que éstos aparecían recién en 2009 hasta llegar a los niveles actuales “en que, al alcalde, ya no le bastan los recursos municipales y propone a su Concejo hipotecar el patrimonio de la ciudad por 10 años; la Democracia Cristiana ante esto señala que si ésta es la solución debe hacerse, en cambio si sólo servirá para trasladar el problema uno o dos años, se debe evitar. Creemos que se debe ir al fondo y buscar la solución real, sin perjudicar aún más al sujeto del quehacer de la Cormupa y de la comunidad toda, los niños y jóvenes más vulnerables”.

Asimismo, valoran el rol que han jugado los parlamentarios que se han comprometido a colaborar en la búsqueda de una solución y señalan que las instancias legales en los tribunales de justicia eran un camino válido para fijar responsabilidades y lograr una solución.

Finalmente, lamentan el incremento en el número de funcionarios y en sus remuneraciones, ya que esto no respondía a la búsqueda de una solución, más bien se percibía como un pago de favores y compromisos. “Si hay mayor matrícula, bienvenida sea una mayor carga y retribución, si no ocurre aquello, no es posible hacerlo”, sentencian.