Demoras en el hospital por alcoholemias y constatación de lesiones retrasa labor policial

El prefecto de Carabineros, coronel Ricardo Rubat, reafirmó que los principales problemas se generan los fines de semana, por accidentes y agresiones.

La atención de público en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico no es por orden de llegada sino por categorización.

Los pacientes graves pasan enseguida y el resto espera. Por eso mucha gente se queja de que permanece tantas horas en la antesala.

Esto es siempre y cuando no lleguen personas lesionadas por accidentes de tránsito, y el cirujano de turno tenga que ir a pabellón a operar. Ahí si que la atención se retrasa por un par de horas.

Carabineros esperan

A la fila tienen que ponerse los carabineros, cuando llegan con un conductor por alcoholemia o a constatar lesiones. Este tipo de diligencia no está en las prioridades hospitalarias, y por eso las patrullas policiales permanecen tanto tiempo en el centro asistencial.

Esto muchas veces repercute en los llamados de emergencia en la ciudad, porque mientras el personal no obtenga el informe médico no se pueden mover. Y esto es lo que la ciudadanía no entiende cuando se producen demoras en atender un requerimiento policial.

Llamado del alcalde

En una reciente visita a la central de operaciones de las cámaras de vigilancia, el alcalde Claudio Radonich dijo que los días más complejos en Punta Arenas son obviamente los viernes y sábado de madrugada.

“Y si uno va al hospital se encuentra con tres o cuatro radiopatrullas que dejan de vigilar los distintos cuadrantes porque están esperando una alcoholemia o constatación de lesiones, y dejan de hacer lo más importante, como es vigilar la ciudad”.

“Por eso los parlamentarios deben entender que hay que liberar a los carabineros de labores administrativas para que el recurso humano esté en las calles”

Radonich dijo que la idea es mantenernos como una ciudad tranquila, aunque entiende que debemos adaptarnos a nuevos ilícitos que antes no eran tan frecuentes, como el microtráfico, “porque la droga llegó y cuando llega se queda”.

Coronel Rubat

Coincidiendo con el jefe comunal, el prefecto de Carabineros, coronel Ricardo Rubat, reafirmó que los principales problemas se generan los fines de semana, “cuando se incrementan los procedimientos de conductores en estado de ebriedad o accidentes de tránsito, o bien todo lo que derive en constatación de lesiones o realización de una alcoholemia. Y como los servicios de Urgencias tienen categorizada la atención de los pacientes se generan problemas, sobre todo cuando se juntan muchos procedimientos, y los carabineros deben permanecer en el hospital”.

“Obviamente que si se mejoran los tiempos de espera respecto a personas que son llevadas a constatar lesiones o realizar alcoholemias, los procedimientos serán entregados más rápidamente”, indicó el jefe policial.

De paso resaltó el apoyo de las cámaras de seguridad que funcionan en el primer piso de la Prefectura, ya que han resultado vital para los servicios policiales porque los operadores de la Central de Comunicaciones (Cenco), que está en el segundo piso del mismo edificio, tienen acceso a las mismas imágenes de los equipos de alta resolución administrados por la municipalidad.