Dentistas de la región limitados a atender sólo emergencias

La crisis sanitaria que se vive actualmente ha afectado el normal desempeño de las clínicas

odontológicas, generando un escenario de incertidumbre en los profesionales.

Muchas profesiones y oficios se han visto afectados en el último tiempo a causa de la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo, aunque nadie podría llegar a imaginar que también afectaría a una especialidad del área de la salud. Esto, porque los dentistas ya no pueden atender consultas, salvo que sea un caso de emergencia. Ello significa que no se atenderán casos que no sean de traumatismo, que pueden ser manejados con algún analgésico, o que no sea un proceso inflamatorio con origen infeccioso. Así que por ahora las clínicas dentales cerraron sus puertas al público general.

Viviana Torres es una de las socias del Centro Odontológico Ventus en Punta Arenas. Por ahora se encuentran atendiendo las consultas por teléfono, desde su casa, no sin antes realizar un breve cuestionario previo para definir si la situación efectivamente se enmarca en lo que se definiría como una emergencia. Su disponibilidad de atención es a partir de las nueve de la mañana hasta las doce del día; y desde las tres hasta las seis de la tarde. Aunque admite estar con una incertidumbre, aclara que su sector está preparado para la situación. “Estamos viviendo una incertidumbre, siempre atentos a las noticias que nos llegan. Vamos evaluando la situación semana a semana, viendo si podemos optar para algunos beneficios o no. Aunque somos optimistas, entendemos que es un golpe duro, pero que vamos poder salir adelante. Tenemos una espalda grande para poder enfrentar esta situación”, afirma Torres.

En tanto, en la comuna de Natales, encontramos la clínica dental Dr. Nicolás Arancibia. Esta es atendida por Valentina Quijada y su pareja, aunque también sólo por modalidad vía teléfono. En la última semana han atendido un solo caso y por urgencia, a diferencia de hace unas semanas donde tenían su agenda completamente colmada. Aunque, indica, siguen teniendo contacto permanente con sus pacientes. “Estamos abiertos para ayudar a los pacientes a la distancia y nos pueden comunicar cualquier problema que tengan, ya que la idea es no dejarlos solos”, explica Quijada.

A diferencia de Viviana Torres, ella es un poco más pesimista sobre el futuro, y no cree que el escenario mejore en el corto plazo. “La gente no ve este servicio como una prioridad, sino más bien como un privilegio, que sólo lo toma cuando puede darse ciertos lujos. Incluso cuando todo vuelva a la ‘normalidad’, las personas todavía van a dejar de venir a estas clínicas, porque no van a tener los recursos para hacerlo. Esta es nuestra única entrada de ingresos y no podemos cerrarla”, explica Quijada.