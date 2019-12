Denuncian a Inproser y la Umag ante seremi de Salud por no dar cuenta de accidente tras siniestro de C-130 Hércules

Esta semana se sumó una nueva arista investigativa en torno al accidente aéreo que costó la vida a los 38 pasajeros y tripulantes que viajaban a bordo del C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) rumbo a la base Eduardo Frei, en la Antártica, el 9 de diciembre pasado.

Se trata de la denuncia interpuesta el lunes por el licenciado en Derecho de la Umag, Alejandro Hijerra -desde la oficina del abogado Carlos Abarzúa Villegas- ante la seremi de Salud, en contra de la empresa privada de construcción Inproser y la Universidad de Magallanes.

La diligencia se da en paralelo a las que ha encabezado el Ministerio Público -que son de tipo penal- y su foco va en establecer las razones por las que tanto la empresa como el establecimiento de educación superior no realizaron la autodenuncia correspondiente que obliga la ley 17.744 cuando hay un accidente de trayecto, lo que podría derivar en la fijación de multas a la empresa y la universidad de hasta $6 millones.

De hecho, la autodenuncia debió establecerse una vez declarada la siniestralidad de la aeronave, lo que no se llevó a cabo ante la entidad correspondiente, esto es el Instituto de Seguridad Laboral (ISL). En virtud de ello, el procurador tomó los antecedentes contenidos en los folios 1912299 y 1912300 de dicha entidad, a fin de llegar a las razones centrales por las que no se adoptaron los procedimientos de autodenuncia respecto del electricista Leonel Cabrera Campos y el soldador Jabob Pizarro Gatica -ambos de Inproser- y del estudiante de Ingeniería Civil de la Umag, Ignacio Parada Gálvez.

De momento, las primeras tramitaciones periciales están en manos de la seremi de Salud, donde un prevencionista de riesgos deberá identificar cómo se fueron concatenando las causas asociadas a esta arista del caso.

