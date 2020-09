Denuncian irregularidades de parte del personal de la salud que llegó de otras zonas del país

Acusan que ocultaron información respecto a dos integrantes de la delegación -que alojó en el hotel-, que tenían exámenes PCR positivos, “no respetar el uso de mascarillas, ni el distanciamiento físico”.

En Magallanes, y en el país también, se preguntan cómo en poco más de un mes, los contagios por Covid-19 han aumentado a niveles nunca vistos desde que comenzó la pandemia en marzo. Las culpas se reparten hacia todos lados, y apuntan principalmente a cómo ha reaccionado la ciudadanía ante medidas como la nueva cuarentena y la restricción vehicular. Pero también han aparecido cuestionamientos hacia el manejo que han tenido las autoridades de salud. Es el caso del Sindicato de Trabajadores del Hotel Diego de Almagro, que denuncia una serie de irregularidades que apuntan a los 16 funcionarios de salud, que llegaron de otras zonas del país, y que se encuentran alojados en el hotel desde el 1 de septiembre. La llegada de estos profesionales tenía como objetivo brindar apoyo al área de salud, en particular a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, pero “desde esa fecha como trabajadores pudimos constatar que este grupo en particular no respetaba en general las normas de salud y seguridad impuestas por la empresa en el contexto de emergencia sanitaria y había que estar constantemente solicitando que usen mascarillas, distanciamiento físico, entre otras”.

Denuncian ocultamiento de información

El sindicato añade que el viernes 18 de septiembre, el Ministerio de Salud notificó a la empresa que existían, al menos, dos funcionarios del grupo con exámenes PCR positivos “y que venían a retirar al grupo a una residencia sanitaria. En ese instante tanto empresa como trabajadores nos dimos cuenta que tanto la encargada del grupo (funcionaria ya desvinculada), como los funcionarios, ocultaron toda esta información estando en conocimiento de los resultados, mintieron en sus declaraciones, y retiraron a una de los contagiados el día anterior a escondidas, sin protocolos y sin avisar previamente. Actuaron negligentemente al ser concientes de que podían ser portadores y continuaron usando los servicios de alimentación, solicitando aseo en sus habitaciones y usando las dependencias del hotel como si nada pasara, exponiendo de sobremanera a los trabajadores como a los huéspedes del hotel con quienes hemos tomado todos los resguardos posibles para evitar contagios, lo que había funcionado efectivamente”.

Sanitización del hotel

Ante esta situación, la empresa y los trabajadores decidieron sanitizar las dependencias por donde transitó este grupo de funcionarios, al tiempo que el Minsal señaló que el hotel podía continuar trabajando. Sin embargo, “el día de hoy (por ayer) inexplicablemente la primera contagiada fue dada de alta sin cumplir los 14 días de cuarentena y fue reingresada al hotel. Y prontamente darán de alta a tres funcionarios más”, continúa la denuncia.

Es así que solicitaron al Ministerio de Salud efectuar toma de exámenes PCR preventivos a los trabajadores, “puesto que hubo una sobre exposición a causa de estos funcionarios irresponsables, pero además el día de hoy (ayer) Minsal contacta a uno de nuestros trabajadores por ser contacto estrecho de un familiar e informar que la notificación debiese llegar de hoy al 28 de septiembre a la empresa aumentando el riesgo de contagio. En contacto con Minsal nos señalaron que mientras no tengamos trabajadores con síntomas no efectuarán exámenes a los trabajadores expuestos. Asimismo, se le solicitó a la empresa que efectúe también exámenes a los trabajadores pero aún esperamos respuesta oficial”.

Es por eso que en su declaración ponen énfasis en que “miramos con preocupación el manejo y la irresponsabilidad de las autoridades en esta materia, la empresa nos ha entregado la mayoría de las herramientas para mantener los protocolos y por lo mismo a la fecha sólo se habían presentado dos casos aislados (contagio en el exterior de la empresa) pero pareciera que el Minsal está a la espera de que haya un contagio en masa al interior del hotel para tomar acciones. Hoy somos los trabajadores quienes, por tratar de llevar el sustento a nuestros hogares y por no perder la fuente laboral, debemos exponernos a contagiarnos en nuestro trabajo”.