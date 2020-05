Denuncian la invisibilización de los pacientes con VIH tras la irrupción del coronavirus

Durante el año pasado, se reportaron 55 nuevos casos. Más de 380 personas se controlan de esta enfermedad en el Hospital Clínico de Magallanes.

Advirtiendo del impacto que ha tenido para quienes viven con VIH la pandemia del coronavirus, la Fundación Margen realizó el foro virtual “Una memoria siempre viva”, actividad con la que se busca conmemorar el “Candlelight” o la ceremonia de “Luz de Vela”, fecha emblemática que recuerda en el mundo a las personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Se trata de una actividad que se realiza cada 19 de mayo.

En sus inicios se conmemoraba a través de pequeñas ceremonias, las que fueron dando paso a concurridas marchas callejeras desde donde se denunciaba la ausencia de políticas públicas en salud y educación sexual que evitaran el incremento del VIH y la muerte a causa del Sida.

El periodista y activista histórico del VIH, Víctor Hugo Robles, explicó que, luego que se garantizaran las terapias antirretrovirales a todas las personas afectadas, las marchas callejeras fueron desapareciendo dando paso a pequeñas ceremonias comunitarias, corporativas, religiosas e institucionales.

“Hoy, en medio de la grave e incierta crisis sanitaria por coronavirus, cuando se denuncian (a nivel nacional) fallas en la entrega de terapias y el traslado de la dispensación de medicamentos antirretrovirales a espacios no seguros donde se vulnera la confidencialidad de las personas que viven con VIH, urge retomar las luchas político-comunitarias, porque el VIH/Sida no se detiene, no se suspende, no se acuartela, ni entra en cuarentena”, sostiene.

La referente de la Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH/Sida, Marcela Silva, explicó que, con la irrupción del coronavirus, esta enfermedad ha ido quedando de lado y, con ello, hay otras realidades que se han ido invisibilizando. “Tenemos mujeres confinadas en sus hogares, sin medidas de prevención y sin autonomía. Hay casos de violencia intrafamiliar, dentro de lo cual el abuso sexual también está presente. Entonces, es necesario tomar medidas porque vamos a tener más enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseados. Esas son nuevas realidades que no se están viendo por parte de las autoridades”, dijo la dirigenta.

En este sentido, insistió en que el VIH también es una pandemia y recordó que el VIH ha dejado más de 25 millones de fallecidos en el mundo. Afirma que es una pandemia que no se considera controlada y de ahí la necesidad de tomar medidas urgentes.

Recordó que la mayor parte del trabajo preventivo nace de la sociedad civil organizada. Una de estas campañas fue la que realizó Fundación Margen y la comunidad Mujeres Viviendo con VIH/Sida en Magallanes para difundir el uso del condón femenino entre el personal de salud y en mujeres, con lo que se buscó incentivar el autocuidado, previniendo ésta y otras enfermedades de transmisión sexual.

La dirigenta explicó que, al ser organizaciones de base, están en terreno y conocen la realidad de quienes viven con VIH de primera mano. Es, por ello, que su opinión es diferente a la que tienen las autoridades sanitarias. “Ellos nos ven como un número, nosotros vemos cómo es la aceptación de la enfermedad, cómo es el tratamiento y qué significa la falta de medicamentos, donde los controles no siempre son oportunos”, comentó.

El trabajo de autocuidado y prevención que se ha realizado por parte de la Fundación Margen en Magallanes, que hoy da cuenta que la transmisión del VIH, es menor entre trabajadoras sexuales, a diferencia de otros grupos problacionales.

“Una memoria siempre viva”

Desde la Fundación Margen, Herminda González Inostroza, comentó que todos los años se realizan actividades conmemorativas por esta fecha en recuerdo de quienes han partido por esta enfermedad. Este año se realizó de manera virtual y lo que se buscaba era recordar a quienes lucharon por la Ley del VIH Sida.

Para el foro virtual invitó a Marcos Ruiz, quien es activista histórico del VIH e integrante del Movilh, para que contara cómo fue este proceso histórico y la situación en que están hoy en día, también se invitó a la matrona Carmen Garcés, quien fue una de las profesionales que comenzó con el programa de VIH e ITS en el Hospital San José. Además Marcela Silva de Mujeres Viviendo con VIH, quienes han trabajado durante años en prevención y autocuidado. Además se contó con el periodista, escritor y activista histórico del VIH, Víctor Hugo Robles.

“Fueron muchos los que lucharon para que se entregaran los medicamentos y, por sobre todas las cosas, para terminar con la discriminación que sufrían quienes tienen VIH”, comentó, recordando que este foro está disponible en el sitio de Facebook de la fundación.

De acuerdo al informe epidemiológico trimestral elaborado por el Ministerio de Salud, durante el año pasado se registraron 55 nuevos casos y son más de 380 personas las que se controlan por VIH/Sida en el Hospital Clínico de Magallanes.