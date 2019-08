Derechos y deberes de los niños: una discusión que no se debe extinguir

Ante la celebración del Día de Niños y Niñas, se renuevan las discusiones sobre sus derechos y deberes. Pero la mayoría de los especialistas en infancia optan por separar ambos conceptos, ya que uno no depende ni se supedita a otro. Es decir, los derechos de niñas, niños y adolescentes no se pierden si no cumplen con sus deberes.

En Chile se utiliza un decálogo, basado en los acuerdos tomados en la Convención de los Derechos del Niño celebrada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en 1989, ratificada por Chile en 1990. Algunos de ellos podrían no tener sentido en una sociedad como la nuestra, pero vale la pena analizarlos desde una mirada mundial.

El decálogo

El primer derecho se relaciona con el respeto independiente de la raza, credo, condición física o lugar de residencia. Luego viene el derecho a poseer una identidad, algo que quizás se encuentra en extremo básico en nuestro país, donde los niños y niñas cuentan con su inscripción al momento de nacer. El tercer derecho de la infancia es el de vivir en una familia que lo cuide, lo alimente y lo quiera.

Le sigue el derecho a recibir educación y contar con lo se requiere para su escolaridad. Luego de ello viene el derecho al descanso, al juego y a desenvolverse en un ambiente sano. Asimismo, tienen derecho a recibir atención médica y cuidados de salud oportunos.

La infancia cuenta con el derecho a opinar y a reunirse en grupos de su interés. Deben ser protegidos, no ser maltratados ni física ni psicológicamente, nadie puede abusar de ellos ni ser objeto de manipulación por terceros. No deben ser explotados laboralmente ni utilizados para cometer delitos.

Deberes de

los niños

La discusión dada en 1989 en Unicef quiso instalar una mirada que impacte la forma de crianza bajo una lógica del buen trato, como base en la relación entre padres e hijos. Pero ello implica ver a los infantes como “sujetos de derecho”, explica la psicóloga infantil Evelyn Miranda Osorio.

Cuando se habla de crianza respetuosa de derechos, rápidamente surge de manera reaccionaria la pregunta ¿y qué pasa con los deberes? “En mi opinión este cuestionamiento escuchado a lo largo de mi carrera profesional me hace pensar que el cambio de mirada hacia los niños no ha sido contundente pese a todos los avances teóricos al respecto”, dice la psicóloga, que ha desarrollado gran parte de su labor atendiendo niños maltratados.

Esto pasa porque persiste la creencia de que ellos deben adecuarse a los parámetros adultos. “Tenemos una mirada social adultizada por sobre la comprensión del niño o adolescente, los vemos como un objeto de dominación, lo que dificulta la dinámica bien tratante y respetuosa”, explica.

Estrategias no vulneradoras

Si bien todos los derechos traen a la mano deberes que cumplir, estos consensos entre el mundo adulto y el infantil radican en la comprensión de qué significa ser niño y dejar un poco de lado la mirada adulta. Cuando se habla de deberes apegado a la lógica de derechos “éstos deben ser concebidos por el adulto como un encuadre frente a parámetros sociales pero que respeten la naturaleza del niño y lo conduzcan a un desarrollo saludable”.

Para Osorio es altamente desafiante para padres, madres y cuidadores desarrollar estrategias no vulneradoras para conducir al niño a determinado objetivo, posibilitando su participación en las decisiones a fin de que fortalezca su presencia en el mundo y favorezca la vinculación sana con el adulto, aspectos fundamentales para el desarrollo de la seguridad básica.